GIOVANNI GRIECO TROIANO // Nova, l’app creata da uno studente di Manfredonia per connettere la sua scuola
14 Dicembre 2025 - ore  14:19

IPEOA // Orientamento Universitario per le classi quinte: Uscita al Salone dello Studente di Bari
14 Dicembre 2025 - ore  13:48

Donia fa festa al Degli Ulivi: Andria ko

DONIA IN FESTA Donia fa festa al Degli Ulivi: Andria ko

Nel finale il Manfredonia si chiude, gestisce e porta a casa l’intera posta.

Redazione
14 Dicembre 2025
Andria // BAT //

Andria. Il Donia fa festa al “Degli Ulivi” e affonda la Fidelis Andria, sempre più in un momento difficile. Finisce 0-1 per i sipontini: una gara decisa da un episodio nella ripresa e che consegna ai biancazzurri la terza sconfitta consecutiva, tra fischi e contestazione a fine match.

Al 74’, su un cross dalla sinistra che sembra scorrere oltre, Gioacchino Carullo ci crede, raccoglie e conclude trovando anche l’aiuto del palo: 0-1, il classico “gol dell’ex” che gela lo stadio.

Nel finale il Manfredonia si chiude, gestisce e porta a casa l’intera posta. Al triplice fischio arrivano fischi copiosi: la Fidelis non ritrova la vittoria in casa e chiude la domenica con un’altra battuta d’arresto.

