Cerignola // Doumbia replica a D'Orazio. Altamura e Audace chiudono in pari

CERIGNOLA X Doumbia replica a D’Orazio. Altamura e Audace chiudono in pari

L’episodio arriva nel momento più delicato per gli ospiti, quando l’intervallo sembra vicino

Audace Cerignola, quarta vittoria di fila: Maiuri cambia volto alla squadra

Enzo Maiuri - Fonte Immagine: tuttopotenza.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Dicembre 2025
Cerignola // Sport //

ALTAMURA – Un punto per parte e un derby che resta aperto fino all’ultimo: Team Altamura e Audace Cerignola pareggiano 1-1 allo stadio “Tonino D’Angelo” nella sfida del girone C di Serie C 2025/26. Il verdetto matura interamente nel primo tempo, con le reti di D’Orazio al 10’ e di Doumbia in pieno recupero.

La partita si accende subito. L’Audace entra con un atteggiamento pratico: linee corte, costruzione pulita e ricerca immediata della giocata utile a far male. Al 10’ la pressione porta il frutto più importante: D’Orazio concretizza e firma lo 0-1, premiando una fase iniziale in cui gli ospiti riescono a controllare tempi e spazi e a rendere difficile l’uscita palla dei padroni di casa.

L’Altamura, però, non si scompone e comincia gradualmente a risalire il campo. I biancorossi aumentano l’intensità, provano a dare ampiezza alla manovra e cercano soluzioni per aggirare il blocco gialloblù. Ne viene fuori un primo tempo combattuto, fatto di duelli e continui capovolgimenti di fronte: il Cerignola difende il vantaggio con ordine, l’Altamura insiste alla ricerca dell’episodio giusto.

L’episodio arriva nel momento più delicato per gli ospiti, quando l’intervallo sembra vicino. Nel recupero della prima frazione, Doumbia trova la giocata che vale l’1-1 e rimette in equilibrio la gara proprio allo scadere: un gol che cambia l’umore del “D’Angelo”, riapre completamente la sfida e manda le squadre negli spogliatoi in parità.

Nel secondo tempo, invece, prevale l’equilibrio. Le due squadre provano a costruire senza concedere troppo: il derby diventa una partita di gestione, in cui nessuno vuole scoprire il fianco. Il Cerignola, pur con qualche rimpianto per un vantaggio difeso fino ai minuti di recupero della prima frazione, porta via un punto che consolida il momento positivo: la striscia utile dei gialloblù prosegue e il pareggio mantiene la squadra nella fascia che vale la corsa playoff, in attesa dei risultati delle concorrenti.

Davanti a un pubblico partecipe, le due squadre si prendono un punto che muove la classifica e lascia aperti i rispettivi obiettivi: continuità per il Cerignola, solidità e crescita per l’Altamura.

TABELLINO (sintesi) – Team Altamura-Audace Cerignola 1-1. Marcatori: 10’ D’Orazio (Audace Cerignola), 45’+ Doumbia (Team Altamura).

