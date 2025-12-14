Con determinazione n. 2477 del 10 dicembre 2025, il Settore V compie un passaggio rilevante nel lungo iter dei lavori di ricostruzione della duna in località Ippocampo. Il provvedimento revoca la precedente determinazione del 2019 che affidava l’incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera a un dirigente/tecnico interno, a seguito della rinuncia formalizzata (con nota del 10 dicembre 2025) dal soggetto incaricato.

Per evitare rallentamenti, l’Ente procede con affidamento diretto del servizio professionale a un tecnico esterno: viene individuato l’ing. Raffaele Andriani (Barletta) per un compenso di 10.829,70 euro (oltre IVA e contributi), ritenuto congruo dal RUP.

L’atto richiama anche la complessità storica dell’opera (procedura e pareri, passaggi VIA/VINCA, appalto integrato, consegna lavori) e sottolinea che, per carichi di lavoro e specificità, non è possibile coprire tutte le prestazioni con risorse interne.

La determinazione indica il CIG dell’incarico e la copertura finanziaria sul capitolo dell’intervento, oltre alla regolarità contributiva acquisita. In sintesi, il Comune riassetta la governance tecnica del progetto: la nomina del collaudatore è un tassello decisivo per controllare qualità e regolarità amministrativa di un’opera ambientale che si trascina da anni e che richiede step documentali rigorosi per arrivare a chiusura e rendicontazione.