Edizione n° 5915

BALLON D'ESSAI

GIOVANNI GRIECO TROIANO // Nova, l’app creata da uno studente di Manfredonia per connettere la sua scuola
14 Dicembre 2025 - ore  14:19

CALEMBOUR

IPEOA // Orientamento Universitario per le classi quinte: Uscita al Salone dello Studente di Bari
14 Dicembre 2025 - ore  13:48

Home // Manfredonia // Duna di Ippocampo: revocato il collaudatore “interno”, incarico a un professionista esterno

IPPOCAMPO Duna di Ippocampo: revocato il collaudatore “interno”, incarico a un professionista esterno

Con determinazione n. 2477 del 10 dicembre 2025, il Settore V compie un passaggio rilevante nel lungo iter dei lavori di ricostruzione della duna in località Ippocampo

Manfredonia, via libera alla variazione della concessione demaniale per lo stabilimento di Ippocampo

IMMAGINE D'ARCHIVIO - VILLAGGIO IPPOCAMPO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

Con determinazione n. 2477 del 10 dicembre 2025, il Settore V compie un passaggio rilevante nel lungo iter dei lavori di ricostruzione della duna in località Ippocampo. Il provvedimento revoca la precedente determinazione del 2019 che affidava l’incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera a un dirigente/tecnico interno, a seguito della rinuncia formalizzata (con nota del 10 dicembre 2025) dal soggetto incaricato.

Per evitare rallentamenti, l’Ente procede con affidamento diretto del servizio professionale a un tecnico esterno: viene individuato l’ing. Raffaele Andriani (Barletta) per un compenso di 10.829,70 euro (oltre IVA e contributi), ritenuto congruo dal RUP.

L’atto richiama anche la complessità storica dell’opera (procedura e pareri, passaggi VIA/VINCA, appalto integrato, consegna lavori) e sottolinea che, per carichi di lavoro e specificità, non è possibile coprire tutte le prestazioni con risorse interne.

La determinazione indica il CIG dell’incarico e la copertura finanziaria sul capitolo dell’intervento, oltre alla regolarità contributiva acquisita. In sintesi, il Comune riassetta la governance tecnica del progetto: la nomina del collaudatore è un tassello decisivo per controllare qualità e regolarità amministrativa di un’opera ambientale che si trascina da anni e che richiede step documentali rigorosi per arrivare a chiusura e rendicontazione.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

