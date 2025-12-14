Edizione n° 5915

Home // Cronaca // Estorsioni, furti e armi: improcedibilità per la violenza privata e rinvio sulle pene

MANFREDONIA Estorsioni, furti e armi: improcedibilità per la violenza privata e rinvio sulle pene

Una sentenza di recente pubblicazione della Cassazione affronta un procedimento complesso, con più imputati (uno di Manfredonia, ndr) e più capi d’accusa

CORTE CASSAZIONE ROMA - PH STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Una sentenza di recente pubblicazione della Cassazione affronta un procedimento complesso, con più imputati (uno di Manfredonia, ndr) e più capi d’accusa (tra cui tentata estorsione, estorsione, furti aggravati, porto/detenzione di armi, oltre a violazione di domicilio e violenza privata aggravate). In appello, la Corte di Bari aveva riformato in parte la decisione di primo grado, dichiarando per un capo un “non doversi procedere” per difetto di condizione di procedibilità, rideterminando le pene e confermando nel resto le responsabilità.

Nel dettaglio, l’appello aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio per ciascun imputato, confermando la responsabilità per una serie di reati: uno per furto aggravato; altri per tentata estorsione (in un caso indicata come aggravata ai danni di una famiglia), estorsione aggravata ai danni di un’altra persona, oltre a violazione di domicilio/violenza privata aggravate e reati in materia di armi e furti.

La Cassazione ritiene fondati i ricorsi nei limiti che incidono su due aspetti centrali.

Il primo è il calcolo della pena in presenza di delitto tentato aggravato: la Corte ribadisce che occorre individuare la cornice edittale della fattispecie consumata tenendo conto delle circostanze (aggravanti/attenuanti), e solo dopo applicare l’art. 56 c.p.; censura quindi la sequenza seguita in appello, dove l’aumento per una specifica aggravante viene applicato dopo la diminuzione per il tentativo, con effetti ritenuti non corretti nel metodo.

Da qui l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per alcuni imputati, perché gli stessi errori di calcolo si sarebbero ripetuti.

Il secondo punto riguarda la procedibilità della violenza privata (art. 610 c.p.) in un periodo di successione normativa: la Cassazione evidenzia che, in una finestra temporale (tra fine 2022 e metà 2023), il reato era procedibile a querela anche se aggravato, e colloca quella finestra durante lo svolgimento del giudizio di primo grado.

La conclusione, nel dispositivo riportato, è l’annullamento senza rinvio del reato di violenza privata per difetto di querela nei confronti di due imputati, con conseguente eliminazione della pena relativa; e, parallelamente, l’annullamento con rinvio per la rideterminazione complessiva del trattamento sanzionatorio per tre imputati.

Nel resto, i ricorsi vengono dichiarati inammissibili e la responsabilità resta definitiva.

