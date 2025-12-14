FOGGIA – Un tragico incidente stradale è costato la vita a Massimo Cuccinello, 52 anni, deceduto nella giornata di ieri dopo essere finito fuori strada con la propria automobile. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo una strada del territorio foggiano quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo fuori carreggiata. L’auto si sarebbe ribaltata o schiantata violentemente, rendendo inutili i tentativi di soccorso.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per il conducente non c’era ormai più nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando sgomenta un’intera comunità. Massimo Cuccinello era conosciuto e benvoluto, e la sua scomparsa improvvisa ha suscitato profondo dolore tra familiari, amici e conoscenti.

A darne il triste annuncio la moglie, i figli, i genitori e tutti i parenti, che in queste ore stanno ricevendo numerosi messaggi di cordoglio. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni, in data che sarà comunicata dalla famiglia.

Un’altra vittima della strada, un’altra vita spezzata troppo presto.