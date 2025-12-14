Edizione n° 5915

14 Dicembre 2025 - ore  14:19

14 Dicembre 2025 - ore  13:48

Home // Cronaca // Foggia, esce di strada con l’auto. Cordoglio per la morte di Massimo Cuccinello

MASSIMO Foggia, esce di strada con l’auto. Cordoglio per la morte di Massimo Cuccinello

Conosciuto e benvoluto, e la sua scomparsa improvvisa ha suscitato profondo dolore tra familiari, amici e conoscenti

Massimo Cuccinello - from fb

Massimo Cuccinello - from fb

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Un tragico incidente stradale è costato la vita a Massimo Cuccinello, 52 anni, deceduto nella giornata di ieri dopo essere finito fuori strada con la propria automobile. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo una strada del territorio foggiano quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo fuori carreggiata. L’auto si sarebbe ribaltata o schiantata violentemente, rendendo inutili i tentativi di soccorso.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per il conducente non c’era ormai più nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando sgomenta un’intera comunità. Massimo Cuccinello era conosciuto e benvoluto, e la sua scomparsa improvvisa ha suscitato profondo dolore tra familiari, amici e conoscenti.

A darne il triste annuncio la moglie, i figli, i genitori e tutti i parenti, che in queste ore stanno ricevendo numerosi messaggi di cordoglio. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni, in data che sarà comunicata dalla famiglia.

Un’altra vittima della strada, un’altra vita spezzata troppo presto.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

