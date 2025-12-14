Edizione n° 5914

BALLON D'ESSAI

PORNOBONNIE // Niente carcere per la pornostar Bonnie Blue: sarà espulsa
13 Dicembre 2025 - ore  09:53

CALEMBOUR

COSTRIZIONE // Assolto per rapporti con una 15enne: per i giudici mancò la costrizione
13 Dicembre 2025 - ore  10:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia-Monopoli chiude la 18ª giornata di Serie C: derby pugliese in palio punti pesanti

CALCIO Foggia-Monopoli chiude la 18ª giornata di Serie C: derby pugliese in palio punti pesanti

Una sfida che mette in palio punti fondamentali per due squadre con obiettivi differenti ma ugualmente importanti

Foggia-Monopoli chiude la 18ª giornata di Serie C: derby pugliese in palio punti pesanti

Foggia-Monopoli chiude la 18ª giornata di Serie C: derby pugliese in palio punti pesanti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Dicembre 2025
Foggia // Sport //

Sarà Foggia-Monopoli l’altro monday night che, insieme a Crotone-Casarano, chiuderà la diciottesima giornata del Girone C di Serie C. Il derby pugliese è in programma lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 20:30 allo stadio Pino Zaccheria.

Una sfida che mette in palio punti fondamentali per due squadre con obiettivi differenti ma ugualmente importanti. Il Foggia, reduce da due risultati utili consecutivi, è chiamato a fare bottino pieno per alimentare la corsa salvezza e allontanarsi dalle zone calde della classifica. Di fronte ci sarà un Monopoli solido e organizzato, attualmente in zona playoff, che arriva all’appuntamento dopo due pareggi di fila.

L’ennesimo derby pugliese della stagione si preannuncia combattuto e ricco di tensione agonistica, con lo Zaccheria pronto a spingere i rossoneri in una gara che può segnare una svolta nel cammino del campionato.

Dove vedere Foggia-Monopoli in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, al canale 255, e sarà disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go per gli abbonati. L’incontro sarà visibile inoltre in chiaro su Sisal Matchpoint, permettendo così anche ai non abbonati di seguire il derby.

Il contesto

Da una parte il Foggia, alla ricerca di continuità e punti salvezza; dall’altra un Monopoli ambizioso, deciso a consolidare la propria posizione nelle zone nobili della classifica. Ingredienti che rendono la sfida uno degli appuntamenti più attesi del turno.

Calcio d’inizio fissato per le 20:30: allo Zaccheria è tutto pronto per una notte di calcio che promette emozioni.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO