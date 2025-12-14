Foggia-Monopoli chiude la 18ª giornata di Serie C: derby pugliese in palio punti pesanti

Sarà Foggia-Monopoli l’altro monday night che, insieme a Crotone-Casarano, chiuderà la diciottesima giornata del Girone C di Serie C. Il derby pugliese è in programma lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 20:30 allo stadio Pino Zaccheria.

Una sfida che mette in palio punti fondamentali per due squadre con obiettivi differenti ma ugualmente importanti. Il Foggia, reduce da due risultati utili consecutivi, è chiamato a fare bottino pieno per alimentare la corsa salvezza e allontanarsi dalle zone calde della classifica. Di fronte ci sarà un Monopoli solido e organizzato, attualmente in zona playoff, che arriva all’appuntamento dopo due pareggi di fila.

L’ennesimo derby pugliese della stagione si preannuncia combattuto e ricco di tensione agonistica, con lo Zaccheria pronto a spingere i rossoneri in una gara che può segnare una svolta nel cammino del campionato.

Dove vedere Foggia-Monopoli in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, al canale 255, e sarà disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go per gli abbonati. L’incontro sarà visibile inoltre in chiaro su Sisal Matchpoint, permettendo così anche ai non abbonati di seguire il derby.

Il contesto

Da una parte il Foggia, alla ricerca di continuità e punti salvezza; dall’altra un Monopoli ambizioso, deciso a consolidare la propria posizione nelle zone nobili della classifica. Ingredienti che rendono la sfida uno degli appuntamenti più attesi del turno.

Calcio d’inizio fissato per le 20:30: allo Zaccheria è tutto pronto per una notte di calcio che promette emozioni.