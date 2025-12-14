Guardia Costiera, cambio al vertice a Peschici: Guerra succede a Scaglione alla Delegazione di Spiaggia

PESCHICI – Passaggio di consegne alla Delegazione di Spiaggia di Peschici: il 1° Luogotenente Francesco Guerra subentra al 1° Luogotenente Savino Scaglione, che lascia l’incarico dopo cinque anni per assumere un nuovo ruolo presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste.

La cerimonia si è svolta negli uffici della Delegazione. Nel suo intervento, il comandante uscente ha rivolto un ringraziamento alla comunità per il “caloroso supporto” ricevuto e all’amministrazione comunale per “sostegno e leale collaborazione” negli anni di servizio, sottolineando un lavoro improntato al rispetto della legalità.

Un passaggio particolare è dedicato alla sinergia con le forze di polizia del territorio, indicata come decisiva per portare a termine le operazioni legate alla tutela e salvaguardia – “soprattutto, dell’ambiente” – e ai rapporti costruiti con gli stakeholder portuali, nel rispetto delle prerogative dell’Autorità Marittima.

Il nuovo titolare, Francesco Guerra, proviene dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia. Nel testo diffuso si ricorda che nel corso della carriera ha ricoperto incarichi operativi a bordo delle unità del Corpo e ruoli amministrativi.

Rega ha espresso “sentito e vivo ringraziamento” per l’operato di Scaglione, ripercorrendo le attività più significative svolte durante il suo comando e riconoscendo il lavoro di consolidamento dei legami istituzionali con amministrazioni e forze di polizia locali. Allo stesso tempo, ha rivolto l’augurio al nuovo comandante di svolgere al meglio un ruolo definito “impegnativo”, confidando nella professionalità maturata e nelle qualità personali come punto di riferimento per istituzioni e collettività.

Alla cerimonia era presente anche il sindaco di Peschici, Luigi D’Arenzo, che ha ringraziato per i rapporti istituzionali costruiti negli ultimi anni e ha confermato “piena collaborazione e disponibilità” al nuovo comandante. Un segnale, questo, di continuità nel coordinamento tra amministrazione civica e Guardia Costiera, soprattutto in una fase in cui la gestione del litorale e la tutela ambientale restano temi centrali per una comunità turistica e marinara.

Il comunicato annuncia inoltre un report fotografico a corredo della cerimonia e richiama i canali social della Guardia Costiera per seguire le attività istituzionali.