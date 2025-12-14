MANFREDONIA – Un’altra notte di tensione e paura. Sì, tensione e paura.

Nella tarda serata di ieri, sabato 13 dicembre, ennesima rissa in centro a Manfredonia, in un’area molto frequentata: secondo la ricostruzione, una folla avrebbe seguito i carabinieri durante le ricerche dei responsabili dopo lo scontro.

L’episodio riaccende un tema che in città è ormai ciclico: orari, divieti e controlli non bastano se il “teatro” degli scontri resta un luogo poco illuminato, con zone d’ombra e senza una presenza di sicurezza stabile e riconoscibile. E la Villa Comunale – punto di ritrovo naturale, attraversamento pedonale e area verde – torna al centro delle richieste dei residenti: più luce, più deterrenza, più interventi strutturali.

Un déjà-vu: dalla maxi rissa di novembre all’episodio di oggi

Non è un caso isolato. Solo poche settimane fa, tra il 9 e il 10 novembre 2025, in zona Castello (corso Manfredi) veniva segnalata una maxi rissa con caos, feriti e intervento di più pattuglie (leggi focus statoquotidiano.it)

Dopo quel fatto, il sindaco Domenico La Marca aveva parlato di necessità di regolamentare la movida e di non poter “pagare risarcimenti” per chi non rispetta le regole, mentre le indagini venivano collegate anche all’analisi di immagini di videosorveglianza e alle testimonianze. In quei giorni si era anche parlato di un’iniziativa istituzionale per rafforzare il fronte sicurezza (colloqui richiesti a livello nazionale).

Oggi, però, il dato resta: si continua a litigare e picchiarsi in strada, e la sensazione diffusa è che serva un salto di qualità, non solo ordinanze.

Tre le priorità che emergono con forza dopo l’ennesimo episodio: Illuminazione potenziata in Villa Comunale. Non “lampioni deboli”, ma un piano serio: corpi illuminanti adeguati, copertura delle aree critiche, manutenzione costante. Nuovi pali e punti luce nei tratti ciechi: dove oggi ci sono zone d’ombra (vialetti interni, accessi, perimetri), vanno creati punti luce che rendano visibili movimenti e presenze. Postazione fissa delle forze dell’ordine (o presidio stabile). La differenza tra “passaggi” e presenza continuativa è enorme sul piano della prevenzione: un presidio riconoscibile scoraggia escalation e facilita interventi immediati.

Qui la domanda è concreta: servono fondi per nuove telecamere e per integrare la sicurezza urbana? La risposta è sì: spesso senza finanziamenti dedicati i Comuni faticano a reggere investimenti e gestione.

Ma le risorse esistono: Il Ministero dell’Interno ha comunicato nuove risorse pari a 24,5 milioni di euro per progetti di videosorveglianza (graduatoria anno 2024) con riferimento a un decreto del 12 novembre 2025 e pubblicazione/aggiornamento del 21 novembre 2025. In Capitanata risultano finanziati nuovi progetti di videosorveglianza urbana (con riferimento al decreto del 12 novembre) per più Comuni.

In parallelo, sul tema “sicurezza tecnologica” qualcosa si muove anche sul territorio: a Foggia è stato raccontato l’accordo per la condivisione/gestione del sistema di videosorveglianza tra Comune, Questura e DIA, firmato venerdì 12 dicembre 2025. Segnale: le telecamere contano, ma contano di più se entrano in una rete operativa tra istituzioni.

Dopo la rissa del 14 dicembre 2025, la domanda non è solo “chi è stato”. È: cosa facciamo perché non accada di nuovo? n piano credibile potrebbe tenere insieme: Illuminazione + riqualificazione (per togliere zone d’ombra e degrado); videosorveglianza mirata (accessi, aree sensibili, percorsi); Presidio fisso o servizi stabili nelle fasce critiche; Controlli coordinati (non spot) e coinvolgimento di esercenti/associazioni, come già richiamato nel dibattito post-novembre.