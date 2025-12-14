Edizione n° 5915

Manfredonia, festa non autorizzata in un ristorante: chiuso temporaneamente locale

Manfredonia, festa non autorizzata in un ristorante: chiuso temporaneamente locale

Michele Solatia
14 Dicembre 2025
Sul fronte dei controlli amministrativi nei pubblici esercizi, il Comune di Manfredonia ha disposto la chiusura per due giorni di un locale nel centro cittadino.

Il provvedimento, firmato dal dirigente Tommaso Gioieni, richiama una serie di atti e segnalazioni: dalla nota del Commissariato di P.S. di aprile 2024 (con riferimento a forti assembramenti e aree non delimitate) al verbale -2024 per serata danzante non autorizzata, fino ad ulteriori passaggi amministrativi (cessazione attività irregolare, SCIA rigettate) e a un nuovo verbale dei Carabinieri del 9 dicembre 2025 relativo a un episodio del 7 dicembre.

Nel cuore motivazionale dell’ordinanza, l’Ente parla di “abuso” del titolo abilitativo: secondo la ricostruzione, l’attività di somministrazione verrebbe utilizzata di fatto per svolgere trattenimenti danzanti, facendo leva su SCIA per piccoli intrattenimenti fino a 100 persone ritenute non idonee a coprire eventi con ballo. La misura si fonda sul combinato disposto dell’art. 10 TULPS (sospensione/revoca per abuso) e dell’art. 666 c.p., con esplicito richiamo alla reiterazione della violazione quale presupposto per disporre la chiusura.

La chiusura decorre dal giorno successivo alla notifica via PEC. L’ordinanza avverte che l’inosservanza dell’ordine può integrare violazione dell’art. 650 c.p. e dispone l’invio agli organi di vigilanza, all’Ufficio demanio e alla Polizia Locale per l’esecuzione.

Previsti i rimedi: ricorso al TAR entro 60 giorni oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

