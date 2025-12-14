Edizione n° 5914

Home // Manfredonia // Manfredonia, passeggiata monitorante per il PEBA: appuntamento il 17 dicembre in Piazza Marconi

VINCENZO DI STASO Manfredonia, passeggiata monitorante per il PEBA: appuntamento il 17 dicembre in Piazza Marconi

L’iniziativa è promossa dal Garante per la tutela dei Diritti delle Persone con Disabilità della Città di Manfredonia

Manfredonia, passeggiata monitorante per il PEBA: appuntamento il 17 dicembre in Piazza Marconi

ph Vincenzo di staso

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FG) – Un nuovo momento di partecipazione civica per rendere Manfredonia una città sempre più accessibile. Mercoledì 17 dicembre 2025, con ritrovo alle ore 15:00 in Piazza Marconi, si terrà una passeggiata monitorante dedicata alla definizione dei percorsi del PEBA – Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

L’iniziativa è promossa dal Garante per la tutela dei Diritti delle Persone con Disabilità della Città di Manfredonia, con il contributo delle forze politiche Europa Verde e Molo 21, e con il coinvolgimento delle associazioni che operano quotidianamente sul territorio per la promozione dell’inclusione e dell’accessibilità urbana.

Nel corso della passeggiata saranno individuati punti critici e tracciati prioritari, elementi fondamentali per la progettazione degli interventi previsti dal PEBA. L’obiettivo è raccogliere osservazioni e proposte direttamente sul campo, favorendo un percorso condiviso tra istituzioni, cittadini e realtà associative.

La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza: cittadini, associazioni, organizzazioni, forze politiche e categorie professionali sono invitati a contribuire attivamente a un progetto che punta a migliorare la qualità della vita e la fruibilità degli spazi urbani per tutti.

Un’occasione concreta per costruire insieme una Manfredonia senza barriere, fondata su inclusione, ascolto e collaborazione.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

