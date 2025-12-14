Grande affluenza di persone ieri nelle vie di Manfredonia, come emerso dalla raccolta dati effettuata nel corso della serata. In tale contesto si è verificata l’ennesima violenta rissa, scoppiata tra alcuni ragazzi e avvenuta in una zona particolarmente frequentata.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine di Manfredonia, giunte dopo la conclusione dei fatti, già sedati autonomamente prima del loro arrivo.
Successivamente, durante il tentativo di individuazione e ricerca dei coinvolti, numerosi ragazzi, spinti dalla curiosità, hanno iniziato a seguire i carabinieri nelle vie adiacenti.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e per verificare eventuali responsabilità.
