PORNOBONNIE // Niente carcere per la pornostar Bonnie Blue: sarà espulsa
13 Dicembre 2025 - ore  09:53

COSTRIZIONE // Assolto per rapporti con una 15enne: per i giudici mancò la costrizione
13 Dicembre 2025 - ore  10:02

Morto a caccia nel Grossetano, palla di fucile deviata da un masso

TRAGEDIA Morto a caccia nel Grossetano, palla di fucile deviata da un masso

Colpo sparato da un compagno di battuta al cinghiale

Morto a caccia nel Grossetano, palla di fucile deviata da un masso

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Dicembre 2025
Cronaca // Primo piano //

E’ morto per un colpo di fucile, che lo ha raggiunto al torace, un cacciatore di 82 anni. E’ successo nelle campagne di Massa Marittima (Grosseto) durante una battuta al cinghiale. Lo sparo è partito da un compagno di caccia. Tra le ipotesi c’è che una palla sia rimbalzata da un masso, da una pietra, con la traiettoria andata deviata.

Un’altra ipotesi dei carabinieri è che l’uomo si sia spostato dalla posta assegnatagli. La causa della morte è comunque accidentale. La vittima si chiamava Irio Pii. Era impegnato con la sua squadra di caccia al cinghiale tra le località di Montebamboli e Pian de’ Mucini. Pii faceva parte della squadra di cacciatori al cinghiale ‘Marsiliana e Valpiana’, territorio limitrofo a quello dove è avvenuto l’incidente. Lascia la moglie e due figlie.

La salma è stata trasferita all’obitorio di Grosseto a disposizione dell’autorità giudiziaria che probabilmente disporrà l’autopsia.

Lo riporta l’ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

