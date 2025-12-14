Edizione n° 5915

GIOVANNI GRIECO TROIANO // Nova, l’app creata da uno studente di Manfredonia per connettere la sua scuola
14 Dicembre 2025 - ore  14:19

IPEOA // Orientamento Universitario per le classi quinte: Uscita al Salone dello Studente di Bari
14 Dicembre 2025 - ore  13:48

Museo Civico "Manfredi": il Comune rettifica e completa l'anticipazione all'impresa

MANFREDONIA Museo Civico “Manfredi”: il Comune rettifica e completa l’anticipazione all’impresa

Il Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile del Comune di Manfredonia interviene sull’iter economico dell’intervento finanziato dal POR Puglia

PH MATTEO NUZZIELLO

PH MATTEO NUZZIELLO - MANFREDONIA

AUTORE:
Michele Solatia
14 Dicembre 2025
14 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Con una determinazione di rettifica, il Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile del Comune di Manfredonia interviene sull’iter economico dell’intervento finanziato dal POR Puglia FESR–FSE 2014/2020 (Asse XII, Azione 12.1) per la rifunzionalizzazione di locali del Palazzo comunale e della Cappella della Maddalena, con contestuale realizzazione del Museo civico “Manfredi”.

L’atto (n. 2323 del 2 dicembre 2025) nasce da una necessità tecnica di rendicontazione: per ottenere ulteriori accrediti regionali, l’Ente deve dimostrare di aver speso integralmente le somme già incassate.

La determinazione ricostruisce la precedente liquidazione dell’anticipazione del 20% all’impresa ITALSUD 79 S.r.l. (anticipazione pari a 266.168,66 euro oltre IVA 10%, per un totale fattura di 292.785,53 euro). In attuazione di quel provvedimento, però, era stato possibile pagare finora solo una parte (130.774,65 euro). Per chiudere la prima anticipazione e consentire la rendicontazione sul sistema regionale MIRWEB, il Comune decide quindi di riconoscere il saldo, pari a 162.010,88 euro. Contestualmente viene eliminata la dicitura che subordinava il pagamento a un ulteriore accredito regionale: di fatto, l’Ente “anticipa” per completare la spesa rendicontabile.

Nel provvedimento si richiamano CUP e CIG dell’opera, la copertura finanziaria complessiva (finanziamento da 1.830.000 euro, con accertamento e impegno sui capitoli indicati) e il DURC acquisito con validità fino a marzo 2026. L’atto è firmato dal dirigente ing. Lucio Barbaro e punta a mantenere il cronoprogramma amministrativo di un intervento considerato strategico per il recupero e la valorizzazione di spazi pubblici e patrimonio culturale cittadino.

 

