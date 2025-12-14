Nova, l’app creata da uno studente di Manfredonia per connettere la sua scuola

MANFREDONIA (FG) – Ha 17 anni, frequenta il Liceo Scientifico Galilei Moro di Manfredonia e, mentre studia per verifiche e interrogazioni, ha progettato e sviluppato un’applicazione pensata per migliorare la vita scolastica di oltre 800 studenti. Si chiama Nova ed è l’idea di Giovanni Grieco Troiano, giovane sviluppatore autodidatta che ha trasformato un problema quotidiano in un progetto concreto.

Ecco il link: https://nova-site-tau.vercel.app

L’esigenza nasce da una realtà comune a molte scuole: le informazioni si disperdono. Eventi, assemblee, tornei, gruppi di studio finiscono frammentati in decine di chat WhatsApp, spesso ignorate o sovraccariche. «Succedono tante cose belle a scuola, ma spesso non lo sai finché non sono già passate», racconta Giovanni. «Mi sono chiesto perché non esistesse un posto unico dove trovare tutto».

Dall’idea allo sviluppo

Da quella domanda, lo scorso giugno, è iniziato il lavoro. Mesi di studio e sperimentazione, affrontati in autonomia, imparando linguaggi di programmazione e affinando l’idea giorno dopo giorno. Il risultato è un’app che a gennaio 2026 sarà messa a disposizione degli 810 studenti del Galilei Moro.

Nova è pensata come uno spazio digitale unico per la comunità scolastica: eventi visibili in tempo reale, possibilità di crearne di nuovi in pochi passaggi, richieste di ripetizioni, vendita di libri usati, ricerca di compagni per lo studio. Tutto in un ambiente semplice e ordinato.

Un’idea diversa di socialità

Tra le funzioni più interessanti c’è una chat di scuola con un’impostazione precisa: i messaggi scompaiono dopo 24 ore. Una scelta che mira a ridurre l’accumulo di contenuti e lo stress digitale. «Non volevo creare l’ennesimo social dove conta chi ha più follower», spiega Giovanni. «Nova non ha like pubblici né classifiche. È solo uno strumento utile: entri, trovi quello che ti serve, esci».

Una filosofia controcorrente, in un’epoca in cui le piattaforme digitali competono per catturare l’attenzione degli utenti il più a lungo possibile.

Uno sguardo al futuro

Nova nasce per il Galilei Moro, ma il progetto guarda oltre. «Se funziona qui, potrebbe funzionare anche in altre scuole. I problemi sono gli stessi ovunque», osserva Giovanni. Tra le possibili evoluzioni ci sono spazi dedicati alla preparazione della maturità, notifiche intelligenti sugli eventi più rilevanti e nuove funzioni suggerite direttamente dagli studenti.

«Per ora l’obiettivo è farla funzionare bene qui. Poi si vedrà».

Come sostenere il progetto

Sviluppare un’app richiede non solo passione, ma anche risorse. Per sostenere il progetto, Giovanni ha ideato una linea di magliette a tema spaziale, lo stesso immaginario che ispira Nova. Le magliette sono disponibili sul sito ufficiale del progetto, dove è possibile trovare anche tutte le informazioni sull’app. Gli aggiornamenti vengono condivisi attraverso la pagina Instagram @nova.app_.

Una storia che racconta un’altra generazione

In un tempo in cui si parla spesso di giovani disinteressati e passivi, la storia di Giovanni Grieco Troiano racconta un’altra realtà: quella di un ragazzo che ha individuato un problema, ha deciso di affrontarlo e ha imparato da solo ciò che gli serviva per farlo.

Nova non è soltanto un’applicazione. È il segno di come la tecnologia, se guidata da idee chiare e spirito di comunità, possa diventare uno strumento per unire, non per isolare.

A gennaio sarà il giudizio degli 810 studenti del Galilei Moro a dire se la scommessa è vinta. Ma il progetto, intanto, ha già centrato un obiettivo: dimostrare che l’innovazione può nascere anche tra i banchi di scuola.

messaggio promozionale