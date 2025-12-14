Orientamento Universitario per le classi quinte: Uscita al Salone dello Studente di Bari

Venerdì 12 dicembre, la scuola IPEOA MICHELE LECCE ha organizzato per le classi quinte un’importante uscita di orientamento presso il Salone dello Studente di Bari, tenutosi alla Fiera del Levante.

“Durante il percorso di orientamento in uscita, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere più da vicino il mondo dell’università, i numerosi corsi di laurea disponibili, e ciò che potrebbe aspettarci dopo il diploma. Questa immersione informativa ci ha aiutati a chiarire le idee e, per molti di noi, ha acceso nuove curiosità e ambizioni in vista del nostro futuro accademico e professionale“.

Così a StatoQuotidiano la giovane Sara, studentessa dell’IPEOA MICHELE LECCE di Manfredonia – San Giovanni Rotondo.