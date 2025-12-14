Edizione n° 5915

Premio "Piersanti Mattarella", Colasanto in finale con Peccato Originale

Premio "Piersanti Mattarella", Colasanto in finale con Peccato Originale

Redazione
14 Dicembre 2025
FOGGIA – Il giurista e scrittore foggiano Antonio Colasanto entra nella rosa dei finalisti del Premio letterario e giornalistico “Piersanti Mattarella”, riconoscimento dedicato alla memoria dell’ex presidente della Regione Siciliana ucciso nel 1980. La cerimonia conclusiva dell’edizione 2025 si è svolta in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca, sede tradizionale dell’evento.

In finale c’è “Peccato Originale” (Transeuropa), un’opera che – pur nella forma narrativa – affonda le radici nella travagliata vicenda del testimone di giustizia Mario Nero, figura centrale nella storia recente della Capitanata. Il libro, nelle intenzioni dell’autore, è anche una riflessione sul rapporto tra individuo e comunità, sulle contraddizioni di un territorio segnato da una colpa collettiva che fatica a trasformarsi in consapevolezza e riscatto.

Colasanto, analista dell’Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità Organizzata (Omcom), costruisce un racconto che unisce elementi autobiografici e rimandi alla storia criminale locale, alternando luoghi e contesti reali a personaggi e passaggi romanzati. Ne emerge il ritratto di un uomo lasciato solo, costretto ogni giorno a misurarsi con la paura e con il coraggio, ma anche una metafora di una “catarsi” che chiama in causa responsabilità pubbliche e coscienze private.

Nel commentare il riconoscimento, l’autore ha legato il valore della candidatura non solo al percorso personale, ma soprattutto al tema della memoria civile. L’auspicio, ha spiegato, è che questo passaggio possa contribuire a un cambiamento di sguardo su Mario Nero: non più distanza e rimozione, ma riconoscenza per chi ha scelto di esporsi e pagare un prezzo altissimo.

Per Colasanto si tratta di un nuovo traguardo in un percorso letterario già orientato ai temi della legalità e della mafia foggiana: dopo l’esordio con Favugne. Storie di mafia foggiana, l’autore torna a intrecciare scrittura e impegno civile, con un’opera che interroga la città e il lettore sul significato della responsabilità collettiva.

La finale al “Piersanti Mattarella” diventa così, oltre che un riconoscimento culturale, un’occasione per riportare al centro del dibattito pubblico una domanda scomoda ma necessaria: che cosa resta, oggi, di chi ha testimoniato – e spesso è stato lasciato indietro – nel nome dello Stato.

Lo riporta foggiatoday.it.

