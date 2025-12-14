Edizione n° 5915

Home // Gargano // Pubblicato studio di Ciro Perta: “Volare da celiaci è ancora un percorso a ostacoli”

SAN MARCO IN LAMIS Pubblicato studio di Ciro Perta: “Volare da celiaci è ancora un percorso a ostacoli”

Sull’International Journal of Food Science & Technology

Pubblicato studio di Ciro Perta: “Volare da celiaci è ancora un percorso a ostacoli”

Pubblicato studio di Ciro Perta: “Volare da celiaci è ancora un percorso a ostacoli” - ph www.sanmarcoinalamis.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Dicembre 2025
Gargano // Manfredonia //

SAN MARCO IN LAMIS – Un contributo firmato dal sammarchese Ciro Perta approda su una delle riviste scientifiche internazionali più autorevoli del settore alimentare, l’International Journal of Food Science & Technology. L’articolo – pubblicato online il 10 dicembre 2025 – accende i riflettori su un tema spesso sottovalutato: le difficoltà che le persone celiache incontrano durante i viaggi in aereo, tra carenze organizzative, rischi di contaminazione e informazioni non sempre affidabili sugli allergeni.

Originario di San Marco in Lamis, Perta è un consulente alimentare con un percorso interamente dedicato al food: dopo il diploma all’Istituto Alberghiero “Michele Lecce” e le esperienze in Europa come Chef de Partie, si è laureato con il massimo dei voti in Scienze Gastronomiche a Foggia. Trasferitosi a Londra nel 2019, ha conseguito nel 2023 la laurea magistrale in Food Innovation Sciences. Oggi lavora come Quality Manager e consulente nell’industria alimentare.

Il lavoro, presentato come opinion piece e firmato insieme ad A. A. Tas e A. Plunkett, mette in evidenza un dato centrale: per la celiachia la dieta senza glutine è, di fatto, l’unica terapia, ma la sua gestione fuori casa – e in particolare in aeroporto e a bordo – resta complessa. Le criticità iniziano già prima della partenza, con la difficoltà di preordinare pasti realmente sicuri, e proseguono negli scali, dove l’offerta di prodotti gluten free può risultare limitata o poco accessibile.

Secondo gli autori, il problema non è soltanto “cosa” viene servito, ma “come” viene gestita l’intera filiera: logistica, preparazione, etichettatura e comunicazione al passeggero. In alcuni casi, sottolinea l’articolo, i pasti dichiarati senza glutine possono essere poco appetibili o prodotti in contesti non specializzati, aumentando l’ansia del viaggiatore e – soprattutto – il timore di contaminazioni e di errori nelle informazioni sugli allergeni.

Lo studio richiama quindi compagnie aeree, catering e industria alimentare a un cambio di passo: più formazione del personale, controlli più rigorosi, standard chiari e un’offerta più ampia e qualitativamente adeguata, così da rendere il viaggio meno stressante e più inclusivo per chi deve attenersi a una dieta terapeutica. L’obiettivo dichiarato è aumentare la consapevolezza e spingere tutti gli attori coinvolti – non solo i trasporti, ma anche l’opinione pubblica – a considerare la sicurezza alimentare in volo un tema di salute, non un dettaglio di comfort. DOI

Un contributo che, partendo dall’esperienza quotidiana di milioni di persone, rilancia una richiesta semplice: poter mangiare in sicurezza durante un volo non è un lusso, ma un diritto.

DOI dell’articolo (Oxford Academic): https://doi.org/10.1093/ijfood/vvaf258

Lo riporta www.sanmarcoinlamis.eu

