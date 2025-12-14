Edizione n° 5915

GIOVANNI GRIECO TROIANO // Nova, l’app creata da uno studente di Manfredonia per connettere la sua scuola
14 Dicembre 2025 - ore  14:19

IPEOA // Orientamento Universitario per le classi quinte: Uscita al Salone dello Studente di Bari
14 Dicembre 2025 - ore  13:48

Home // Cronaca // "Scopriamo il PIS": incontro pubblico sul Pronto Intervento Sociale a Manfredonia

MANFREDONIA “Scopriamo il PIS”: incontro pubblico sul Pronto Intervento Sociale a Manfredonia

L’incontro, dal titolo “Scopriamo il PIS”, si terrà giovedì 18 dicembre alle ore 17.30 presso Casa Nazareth, in via San Giovanni Bosco 41/A, a Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – L’Ambito Territoriale dei Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta promuove un incontro pubblico di presentazione del PIS – Pronto Intervento Sociale, uno strumento operativo fondamentale per garantire risposte tempestive, coordinate ed efficaci alle situazioni di emergenza sociale sul territorio.

L’incontro, dal titolo “Scopriamo il PIS”, si terrà giovedì 18 dicembre alle ore 17.30 presso Casa Nazareth, in via San Giovanni Bosco 41/A, a Manfredonia. L’iniziativa rappresenta un importante momento di informazione e confronto rivolto alla cittadinanza, inserendosi nel più ampio quadro delle politiche sociali integrate e della promozione di un welfare di prossimità.

Il Pronto Intervento Sociale è pensato per intervenire rapidamente in situazioni di grave fragilità ed emergenza, offrendo supporto immediato a persone e famiglie in difficoltà, attraverso una rete strutturata di soggetti pubblici e del Terzo Settore.

L’evento è realizzato in collaborazione con numerose realtà già attive sul territorio, coinvolte nella progettazione e nell’attuazione del servizio. Tra queste: Aranea – Consorzio di Cooperative Sociali, Le Radici e le Ali Società Cooperativa Sociale, P.A.S.E.R. Manfredonia, Associazione di volontariato SS. Redentore, Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia, UGR 27 Monte Sant’Angelo, Mattinata Soccorso e T.A.A.F. Zapponeta.

La partecipazione all’incontro è aperta a tutte le persone interessate, con l’obiettivo di favorire una conoscenza più ampia delle misure attivabili, delle modalità di intervento e dei soggetti coinvolti nella rete del Pronto Intervento Sociale, rafforzando così la collaborazione tra istituzioni, operatori e comunità locale.

Un’occasione significativa per approfondire strumenti e risorse a sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione e per consolidare un modello di intervento sociale sempre più vicino ai bisogni del territorio.

