Serie D, Girone H: la Fidelis Andria cerca il riscatto contro il Manfredonia

Si torna in campo per la 16ª giornata del campionato di Serie D – Girone H e al “Degli Ulivi” va in scena una sfida dal peso specifico rilevante: Fidelis Andria-Manfredonia, con calcio d’inizio fissato alle ore 16:00.

La formazione andriese è chiamata a reagire dopo la cocente sconfitta maturata sul campo della Sarnese nell’ultimo turno. Un passo falso che ha rallentato la rincorsa alle posizioni di vertice e che ora impone un immediato cambio di passo. La Fidelis occupa attualmente la settima posizione con 23 punti, a sette lunghezze dalla vetta detenuta dalla Paganese, e va a caccia di un successo che manca da tre giornate.

Di fronte ci sarà un Manfredonia in difficoltà, tredicesimo in classifica e pienamente coinvolto nella zona playout, alla ricerca di punti preziosi per risalire la graduatoria e dare ossigeno alla propria stagione.

Il momento della Fidelis

Il periodo dei biancazzurri non è dei più semplici. L’ultimo successo risale infatti alla vittoria esterna contro la Real Acerrana, seguita dal pareggio a reti bianche di Francavilla in Sinni, dalla sconfitta casalinga contro la Virtus Francavilla e, infine, dal ko sul campo della Sarnese. Un rendimento altalenante che ha fatto scivolare la squadra a ridosso della zona centrale della classifica.

Un Girone H all’insegna dell’equilibrio

La giornata di Serie D promette spettacolo anche sugli altri campi, in virtù di un Girone H estremamente equilibrato. La capolista Paganese farà visita al Nola, mentre il Fasano ospiterà la Real Normanna. Sfida delicata anche tra Afragolese e Gravina, con riflettori puntati inoltre su Heraclea-Martina e Real Acerrana-Barletta.

Al momento, la classifica vede Paganese a quota 30, seguita da Fasano e Afragolese a 27, Martina e Nola a 25, Barletta a 24, quindi Fidelis Andria ed Heraclea a 23.

Movimenti di mercato

Nelle ultime ore, la Fidelis Andria è stata protagonista anche sul fronte mercato. Alessio Leveque ha salutato il club trasferendosi a titolo definitivo al Sambiase, mentre Alfredo Trombino ed Emilis Kirliauskas sono approdati in Eccellenza, vestendo la maglia del Taranto.

Il confronto con il Manfredonia rappresenta dunque un banco di prova importante per gli andriesi, chiamati a ritrovare continuità e punti, mentre i sipontini cercheranno l’impresa per uscire dalla zona calda della classifica.

Lo riporta AndriaViva.it