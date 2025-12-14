Top 100 DJ italiani 2025: Carlo Zerulo di Manfredonia secondo nella classifica World Of Italian DJ

Si è conclusa con grande partecipazione la Top 100 DJ italiani 2025, la classifica promossa dalla piattaforma World Of Italian DJ che ha raccolto oltre 237 mila voti da appassionati e fan in Italia e all’estero per eleggere i dj italiani più apprezzati del momento. (WORLD OF ITALIAN DJ)

Secondo la graduatoria pubblicata il 13 dicembre 2025, la classifica è stata vinta da Gabry Ponte, icona della musica dance italiana e internazionale, confermando la sua posizione di assoluto rilievo nel panorama elettronico italiano.

Ma il risultato più significativo per la comunità pugliese arriva dal secondo posto conquistato da Carlo Zerulo, DJ originario di Manfredonia, che ottiene un piazzamento prestigioso in una competizione di respiro nazionale e internazionale.

La classifica Top 100 DJ italiani – basata sulle preferenze degli utenti e dei fan – è ormai un punto di riferimento per misurare la popolarità e l'impatto degli artisti italiani nel mondo della musica elettronica, della dance e del clubbing. Tra i criteri di voto rientrano apprezzamento, seguito sui social, performance live e presenza nelle playlist, valori che rendono il risultato di Zerulo ancora più rilevante.

La notizia ha già trovato eco anche sulle frequenze radiofoniche nazionali: alcune emittenti locali come quella di Torino hanno infatti citato il nome di Carlo Zerulo tra i protagonisti della classifica, sottolineando l’ottimo piazzamento ottenuto. Questo risultato assume un valore simbolico per Manfredonia e per l’intero territorio pugliese, che vede un proprio talento affermarsi tra i protagonisti della scena musicale italiana.

Un riconoscimento che testimonia la crescita artistica di Zerulo e la sempre maggiore attenzione del pubblico verso i DJ italiani, capaci di conquistare consensi oltre i confini nazionali.

Congratulazioni a Carlo Zerulo per questo prestigioso secondo posto e a Gabry Ponte, vincitore della Top 100 DJ italiani 2025.

