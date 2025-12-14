Un bambino di nove anni è morto all’ospedale San Carlo di Potenza, dove nelle scorse ore è stato eseguito un prelievo multiorgano. Il piccolo era rimasto coinvolto due giorni fa in un incidente stradale avvenuto nella zona del Pantano di Pignola, a pochi chilometri dal capoluogo lucano. Nell’impatto era morto sul colpo anche il padre, 51 anni. Il bambino, soccorso e trasferito al San Carlo, è deceduto ieri.

Nonostante una tragedia che ha sconvolto la comunità, la famiglia ha scelto di autorizzare la donazione. In una nota diffusa dall’ufficio stampa, la direzione dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo ha espresso “profondo rispetto e sincera partecipazione al dolore” della madre e dei familiari, ringraziandoli per la decisione presa. “In un momento segnato da una sofferenza indicibile – si legge – la famiglia ha saputo trasformare la tragedia in un gesto di straordinaria umanità”, permettendo che la scomparsa del bambino diventasse “possibilità di vita” per altri pazienti.

La donazione, resa possibile dalla compatibilità clinica e biologica, ha consentito di destinare gli organi a piccoli pazienti e giovani adulti in attesa di trapianto, offrendo loro “una concreta speranza di futuro e una nuova prospettiva di vita”. Un’operazione delicata, che coinvolge équipe specialistiche e procedure rigorose, e che in questi casi rappresenta spesso l’unico spiraglio per chi è in lista d’attesa.

Cordoglio è stato espresso anche dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha parlato di “dolore straziante” per l’intera comunità regionale. “Non ci sono parole in grado di descrivere la tragedia che ha colpito questa famiglia e con essa tutta la nostra regione. Una notizia che spezza il cuore”, ha dichiarato in una nota, sottolineando lo sgomento per la perdita del padre e del figlio “strappato alla vita e all’affetto dei suoi cari in un modo così violento e improvviso”.

Il governatore ha rivolto un pensiero particolare alla madre, evidenziando la generosità di un gesto compiuto nel momento più difficile. “Ci stringiamo con un abbraccio silenzioso e rispettoso – ha aggiunto – alla madre che ha autorizzato l’espianto degli organi del piccolo”. Bardi ha infine assicurato l’impegno della Regione a garantire “tutto il supporto necessario” e ha auspicato “una riflessione collettiva sulla sicurezza stradale, affinché simili tragedie non si ripetano mai più”.

La vicenda ha colpito profondamente Potenza e l’intera Basilicata: al dolore per una doppia perdita si affianca, però, la consapevolezza che la scelta della donazione potrà trasformarsi in vita per altri bambini e giovani in cura. Un gesto che, nella tragedia, lascia un segno di speranza.

Lo riporta l’Ansa.