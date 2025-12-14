Incidente stradale sulla SS 89 Garganica, all’altezza di San Leonardo, dove un’autovettura si è scontrata con un cinghiale che attraversava la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico e il soccorso stradale Manzella per il recupero del mezzo incidentato.

Non si tratta del primo episodio: già in passato, nello stesso tratto della SS 89 Garganica, si sono verificati incidenti analoghi, riaccendendo l’attenzione sul problema della presenza di fauna selvatica lungo l’arteria.