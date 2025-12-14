Edizione n° 5915

BALLON D'ESSAI

GIOVANNI GRIECO TROIANO // Nova, l’app creata da uno studente di Manfredonia per connettere la sua scuola
14 Dicembre 2025 - ore  14:19

CALEMBOUR

IPEOA // Orientamento Universitario per le classi quinte: Uscita al Salone dello Studente di Bari
14 Dicembre 2025 - ore  13:48

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // “Tragedia sfiorata”. SS89 Garganica, auto contro un cinghiale all’altezza di San Leonardo

INCIDENTE SS89 “Tragedia sfiorata”. SS89 Garganica, auto contro un cinghiale all’altezza di San Leonardo

Incidente stradale sulla SS 89 Garganica, all’altezza di San Leonardo, dove un’autovettura si è scontrata con un cinghiale che attraversava la carreggiata.

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
14 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Incidente stradale sulla SS 89 Garganica, all’altezza di San Leonardo, dove un’autovettura si è scontrata con un cinghiale che attraversava la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico e il soccorso stradale Manzella per il recupero del mezzo incidentato.

Non si tratta del primo episodio: già in passato, nello stesso tratto della SS 89 Garganica, si sono verificati incidenti analoghi, riaccendendo l’attenzione sul problema della presenza di fauna selvatica lungo l’arteria.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO