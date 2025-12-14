Tragico incidente nel Foggiano: auto fuori strada sulla Provinciale 369, muore un 51enne

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre nel territorio del Foggiano. Il bilancio è drammatico: un uomo di 51 anni, residente a Volturara Appula, ha perso la vita.

Il sinistro è avvenuto intorno all’1:00, lungo la Strada Provinciale 369, arteria che collega Motta Montecorvino a Volturara Appula. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, la vittima viaggiava da sola a bordo della propria Audi A4 quando, per cause non ancora chiarite, il veicolo è uscito improvvisamente fuori dalla carreggiata, ribaltandosi più volte.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al conducente, deceduto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre il corpo dell’uomo dalle lamiere dell’auto e a mettere in sicurezza l’area, mentre ai carabinieri è stato affidato il compito di effettuare i rilievi tecnici e di ricostruire l’esatta dinamica del tragico evento.

La comunità di Volturara Appula è sotto shock per l’ennesima tragedia sulle strade del territorio, che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto nelle ore notturne.

