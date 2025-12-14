Edizione n° 5915

BALLON D'ESSAI

PORNOBONNIE // Niente carcere per la pornostar Bonnie Blue: sarà espulsa
13 Dicembre 2025 - ore  09:53

CALEMBOUR

COSTRIZIONE // Assolto per rapporti con una 15enne: per i giudici mancò la costrizione
13 Dicembre 2025 - ore  10:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Tragico incidente nel Foggiano: auto fuori strada sulla Provinciale 369, muore un 51enne

LUTTO Tragico incidente nel Foggiano: auto fuori strada sulla Provinciale 369, muore un 51enne

La vittima viaggiava da sola a bordo della propria Audi A4 quando, per cause non ancora chiarite, il veicolo è uscito improvvisamente

Tragico incidente nel Foggiano: auto fuori strada sulla Provinciale 369, muore un 51enne

ph La provincia Online

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre nel territorio del Foggiano. Il bilancio è drammatico: un uomo di 51 anni, residente a Volturara Appula, ha perso la vita.

Il sinistro è avvenuto intorno all’1:00, lungo la Strada Provinciale 369, arteria che collega Motta Montecorvino a Volturara Appula. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, la vittima viaggiava da sola a bordo della propria Audi A4 quando, per cause non ancora chiarite, il veicolo è uscito improvvisamente fuori dalla carreggiata, ribaltandosi più volte.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al conducente, deceduto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre il corpo dell’uomo dalle lamiere dell’auto e a mettere in sicurezza l’area, mentre ai carabinieri è stato affidato il compito di effettuare i rilievi tecnici e di ricostruire l’esatta dinamica del tragico evento.

La comunità di Volturara Appula è sotto shock per l’ennesima tragedia sulle strade del territorio, che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto nelle ore notturne.

Lo riporta FoggiaToday.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO