Manfredonia, iscrizione alla classe prima della scuola primaria

Manfredonia – ILrende noto che i genitori hanno l’obbligo di iscrivere alla classe prima della scuola primaria, per l’anno scolastico 2013-2014, i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2013. I genitori possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di etàe comunque entro il 30 aprile 2014 ove le scuole possano assicurare idonee condizioni per una proficua accoglienza ed efficace inserimento.presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano esclusivamente on line. Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato per il 28 febbraio 2013.Per le modalità di iscrizione si possono contattare le Segreterie delle Istituzioni Scolastiche.Redazione Stato