Comune Manfredonia, aggiudicata procedura per servizio telesoccorso – teleassistenza

Manfredonia. CON recente determina dirigenziale del Comune di Manfredonia, è stata aggiudicata la procedura aperta per Paffidamento del servizio di telesoccorso e teleassistenza per anziani e disabili alla Servizi Multipli Integrati soc. coop. sociale, di Bari, unica offerta residua, per l’importo complessivo di E 68.864,05 pari al ribasso dello 0,70% sull’importo di E 69.349,50, posto a base di gara, oltre iva e a tulle le condizioni indicate nel Capitolato e nell’offerta tecnica. Il servizio è stato affidato per la durata di 18 mesi, dalla data di consegna del servizio, da effettuare per le ragioni di urgenza entro il 31.12.2015, alle condizioni e modalita scaturenti dagli atti di gara e suoi presupposti e in particolare dal Capitolato d’Appalto e dalle condizioni indicate nell’offerta tecnica, per una spesa annua di E 45.909.66, oltre iva e per complessivi E 68.864,05 oltre iva. La spesa relativa per le annualità 2016 e 2017, pari a complessivi E 68.864,05 oltre Iva, utile per l’attuazione del presente atto, trova la necessaria copertura finanziaria negli impegni di spesa assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 971 dell’30.06.2015 e precedenti.

