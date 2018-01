Amministrazione Tarantino, “Fondi investiti per strade dissestate locali”

Di:

Orta Nova, 15 gennaio 2018. L’Amministrazione Tarantino ha reso noto nella serata di ieri un comunicato stampa chiarificatore in risposta a video condivisi su Facebook da certo Giuseppe Chiavuzzo. Argomento del contendere, le strade dissestate presenti nel territorio ortese. Il Chiavuzzo, con tono tra il serio ed il faceto, intercalando nel suo discorso termini scurrili, aveva lasciato intendere nel suo video una mancata attenzione da parte dell’Amministrazione Tarantino verso una difficolta di circolazione per gli ortesi nelle strade comunali dovuta alla presenza di buche e dissesti vari.

La risposta del gruppo Tarantino non si è fatta attendere.

“L’Amministrazione Tarantino ha manifestato concretamente, anche nell’ultimo consiglio comunale, la volontà di far fronte a quello che è il grave dissesto in cui versano le strade del nostro abitato.” Queste le parole espresse in apertura nel comunicato diffuso nella serata del 14 gennaio dall’Amministrazione.

“Certo è che da circa vent’anni nessuna amministrazione, tra quelle che si sono avvicendate, ha mai badato alla manutenzione ordinaria del manto stradale né mai si è preoccupata delle gravi conseguenze che questo comportamento avrebbe prodotto sulla viabilità urbana, deteriorando veicoli e provocando infortuni accidentali tra i pedoni”. Continua poi il comunicato.

“Da qui è nata la necessità di un intervento drastico e responsabile anche per rendere più decorose e sicure le vie cittadine, sia per gli automobilisti che per gli stessi pedoni, consistente nel mettere da parte dei fondi di bilancio per adempiere a quello che è uno dei compiti tipici e basilari di un’amministrazione.”

Ecco quindi le precisazioni con cui l’Amministrazione rende noti i provvedimenti già deliberati a fine anno 2017 per il risanamento e la messa in sicurezza delle strade interne ortesi “A tal proposito, con Delibere di Giunta comunale n° 208 e 209 del 15 dicembre scorso e relative Determine attuative n° 1111 e 1112 del 21 dello stesso mese, sono stati approvati i progetti esecutivi per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade interne dell’abitato per € 280.000 nonché di riqualificazione e realizzazione dei marciapiedi per € 99.000, prevedendo allo stesso tempo una diversificazione degli interventi in base alla gravità del danno del manto stradale”.

Il riferimento va poi direttamente alla via nella quale il Chiavuzzo avrebbe effettuato le riprese per il video diffuso su Facebook “Proprio in Via Cincinnato, dato lo stato in cui versa, si concretizzerà un intervento prioritario intensivo così come, a titolo meramente esemplificativo, lo stesso avverrà in Via Molise e Via Verdi. Il tutto, ed è giusto precisarlo prima che i soliti delatori attacchino a gamba tesa, sulla base di apposite relazioni tecniche e non di scelte per così dire “discrezionali o clientelari”. E ancora “L’Amministrazione comunale non è di certo cieca o sorda alle richieste, in questa Città ci viviamo anche noi così come percorriamo ogni giorno le vie dell’abitato, tuttavia, a causa delle lungaggini burocratiche, dalla concreta approvazione del progetto non si è ancora arrivati alla realizzazione dello stesso. Oltre all’approvazione dei vari gradi di progettualità, si dovrà inoltre espletare il bando pubblico per l’affidamento dei lavori tramite la C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) del Tavoliere con dei tempi propri da rispettare vista l’entità economica degli interventi succitati. E’ noto altresì come gli stessi, comprese le chiusure delle singole buche, possano essere effettuati soltanto a partire da maggio, con l’innalzamento delle temperature e l’assenza di piogge, al fine di garantire la corretta posa e asciugatura dell’asfalto. Al di là di quello che a breve faremo, gli atti e le risorse sono stati predisposti”.

Il comunicato si chiude con una legittima richiesta dell’Amministrazione ai suoi cittadini “Invochiamo e pretendiamo ancora una volta rispetto nel denunciare legittimamente determinate criticità alle Istituzioni. Ad Orta Nova ormai questo manca del tutto, il turpiloquio può suscitare ilarità per chi lo ascolta ma offende e lede l’onore di gente rispettabile, in primis del Sindaco, che ce la sta mettendo tutta per far fronte ai tanti problemi che affliggono la nostra Città”.

A cura di Daniela Iannuzzi