Cerignola, fermo per ricettazione e riciclaggio auto

Cerignola, 15 gennaio 2018. Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cerignola, il 13 Gennaio u.s. hanno fermato Geremia Pedico, classe 1988, pregiudicato cerignolano, per ricettazione e riciclaggio di un’autovettura nel corso dello svolgimento del servizio di controllo del territorio.

Nella mattinata del 13 Gennaio, nel corso dello svolgimento del servizio di prevenzione tra via Napoli e via Padula, gli Agenti hanno notato un’autovettura con targa bulgara, con alla guida Pedico. Insospettiti dalla guida incerta, hanno proceduto ad un controllo.

Il pregiudicato, intuite le intenzioni degli agenti, sceso dall’auto, si è dato alla fuga nelle campagne adiacenti, venendo tuttavia bloccato dagli uomini della Polizia di Stato.

Dalle verifiche effettuate, attraverso il confronto del numero di telaio si è accertato la provenienza illecita dell’autovettura, provento di furto, e munita di targa non corrispondente al veicolo in questione. Dalla perquisizione personale, il reo è risultato altresì in possesso di sostanza stupefacente, successivamente quantificata dagli esami effettuati in 1,3 grammi di hashish, nonché sprovvisto della patente di guida, in quanto mai conseguita.

Il fermato, tradotto nel carcere i Foggia, è attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

L’attento operato della Polizia di Stato nello svolgimento dei servizi di controllo del territorio ha permesso ancora una volta di contrastare tale forma di criminalità, particolarmente attenzionata.

