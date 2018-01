Coltivazione canapa indiana, Cassazione conferma condanna per Marco Raduano

Di:

Roma, 15 gennaio 2018. ”Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto le stesse non concedibili: sia perché, se dette attenuanti non possono essere concesse sulla base della semplice incensuratezza, a maggior ragione non possono essere concesse ad imputato (pluri)censurato (…) sia perché la (unica) ragione sulla base della quale il Giudice di primo grado aveva concesso attenuanti generiche [e cioè la rinuncia dell’imputato ad alcuni testi dopo l’esame dei correi (…) era inconsistente (…)”.

Con recente sentenza, la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato “inammissibile” il ricorso proposto dal legale di Marco Raduano, classe 1983 nato a San Giovanni Rotondo, contro una sentenza del novembre 2015 della Corte di appello di Bari che aveva ha rideterminato in 4 anni e 2 mesi di reclusione la pena stabilita con una precedente sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale il citato Raduano era stato accusato di aver “illecitamente coltivato” – con altri – “su un terreno esteso 1.000 mq. circa sostanza stupefacente del tipo marijuana (canapa indiana), in numero pari a 448 piante, dalle quali era possibile ricavare un principio attivo puro di delta-9-tetraidrocannabinolo in quantità pari approssimativamente a 4.866,2 grammi (pari a circa 194.647 dosi medie singole droganti)“.

I fatti erano stati accertati in “agro di Vieste, fino al 22/08/2010”.

La sentenza del Tribunale di Foggia

“Il Tribunale di Foggia con sentenza del giugno 2011 aveva dichiarato il citato Raduano colpevole del reato allo stesso ascritto (esclusa l’aggravante dell’ingente quantità) e – concessa l’attenuante della lieve entità del fatto, nonché le attenuanti generiche, tutte prevalenti sull’aggravante del concorso con minorenne, e non operato l’aumento per la contestata recidiva – lo aveva condannato alla pena di 8 mesi di reclusione”.

Come detto, “la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, applicata la recidiva contestata, esclusa la fattispecie di lieve entità ed escluse le circostanze attenuanti generiche – ha rideterminato la pena in anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado”.

Come si legge nella sentenza della Cassazione, ”il contributo del Raduano non poteva essere “derubricato” a favoreggiamento, non essendo esaurita la coltivazione”. ”(..) il Raduano, nel corso del giudizio di primo grado, aveva sostenuto di essere stato coinvolto nella vicenda suo malgrado e di essere stato presente occasionalmente nella piantagione la mattina del 22/08/2010”. Al contrario, secondo la Corte di Cassazione ”la condotta dell’imputato, ben lungi dal configurarsi come presenza occasionale e quasi inconsapevole sul luogo dov’era stata realizzata la coltivazione non autorizzata di marjuana, secondo la Corte, andava “inquadrata senz’altro nel contesto della vera e propria compartecipazione criminosa”.

”Tale rideterminazione della pena è stata operata dalla Corte territoriale: – tenuto conto, ai sensi dell’art. 133 c.p.: a) della gravità del reato (..) nonché dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e, più in generale, dalle modalità dell’azione criminosa”.

