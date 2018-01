“Criminalità organizzata ed Economia”, don Ciotti a Manfredonia

Di:

Manfredonia, 15 gennaio 2018. Martedi 16 gennaio, alle ore 17,30, presso il Palazzo Celestini – Auditorium C. Serricchio – in Manfredonia si terrà un incontro sul tema “Criminalità organizzata ed Economia”, che rientra nelle manifestazioni per la GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DI MAFIA che avrà in Foggia il 21 marzo 2018 il momento nazionale. L’evento è organizzato dal Nuovo Centro di Documentazione Storica di Manfredonia e dall’Associazione per la lotta contro le Mafie “Libera”.

Interverranno il dott. Giuseppe Pellegrino, Presidente di Corte di Appello, ed il dott. Ludovico Vaccaro, Procuratore della Repubblica di Foggia. Conclusioni di don Luigi Ciotti, Presidente dell’Associazione per la lotta contro le Mafie “Libera”. Moderatrice dott.ssa Daniela Marcone, vice presidente nazionale di “Libera”.

Il Convegno si propone di esaminare gli aspetti negativi della influenza della criminalità organizzata nella nostra economia ed i rimedi contro di essi praticabili sulla base della vigente disciplina civilistica e penalistica. In un momento difficile per la nostra collettività, locale e nazionale, si intende andare al cuore della complessa problematica per esaminarne le più efficaci soluzioni. Nella convinzione che questo è il modo migliore per togliere il terreno economico sotto i piedi della criminalità organizzata.

Il Presidente del NCDSM Prof. Pasquale Caratù

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI – DON LUIGI CIOTTI A FOGGIA (LICEO VOLTA)