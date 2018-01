Destinazione urbanistica terreni “Paradiso Selvaggio”, Tar boccia srl

Di:

Bari. ”(..) il ricorso si fonda sulla pretesa di illegittimità del certificato di destinazione urbanistica e ogni questione riferita circa l’indice di fabbricabilità fondiaria, come evidenziata nella nota del 12.8.2016, anch’essa gravata, non assume autonoma rilevanza, inserendosi nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio del predetto certificato, tanto da doversi escludere la valenza provvedimentale e, dunque, l’autonoma lesività, di ciascuno degli atti impugnati. Tale assunto trova conferma negli stessi atti depositati dalla ricorrente, nei quali espressamente si definisce la nota del 12.8.2016 come “controdeduzioni alla memoria di partecipazione al procedimento e alla nota di diffida della società istante”.

Con recente sentenza, il Tar Puglia di Bari – Sezione Terza – definitivamente pronunciandosi, ha dichiara inammissibile il ricorso della Generale Immobiliare Turistica S.r.l., contro il Comune di Vieste, non costituito in giudizio, per l’annullamento: della nota del Responsabile del Servizio Settore III, Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Vieste, in data 12.8.2016, recante “Richiesta certificato di destinazione urbanistica terreni ubicati alla Loc. Paradiso Selvaggio. Trasmissione atti”;

– del certificato di destinazione urbanistica rilasciato del Responsabile del Servizio Settore III – Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Vieste, prot. n.13670 in data 22.6.2016, nella parte in cui è stata omessa l’indicazione dell’indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,50 mc/mq;

– della nota del Responsabile del Servizio Settore III – Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Vieste, prot. n. 16953 in data 12.8.2016, recante controdeduzioni alla memoria di partecipazione al procedimento e alla nota di diffida della società istante;

– di ogni altro atto lesivo ai predetti comunque connesso, ancorché non conosciuto.

ATTO e DIRITTO

Con il ricorso, la Generale Immobiliare Turistica a r.l. ha impugnato, domandandone l’annullamento, il certificato di destinazione urbanistica rilasciatole dal Responsabile Servizio Settore III, Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Vieste, relativamente a determinate particelle, nella parte in cui ha omesso l’indicazione dell’indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,50 mc/mq.

La società aveva riferito nel ricorso di ”aver presentato la richiesta del suddetto certificato in data 15.6.2016, di aver inviato documenti, ivi compresa copia della sentenza del T.A.R., sez. III n. 1004/2009, in quanto ritenuta riferita a caso analogo a quello dei suoli per i quali è stato richiesto il certificato di destinazione urbanistica, rivendicando una disciplina differenziata del vigente PRG rispetto alla restante area del Piano di Lottizzazione “Paradiso Selvaggio”. Aggiunge di aver sollecitato nei mesi successivi più volte l’ente locale a concludere il procedimento; che il Comune, in data 12.8.2016, ha rilasciato il certificato richiesto e una nota, (..), recante controdeduzioni alla memoria di partecipazione e alla diffida, entrambi impugnati”.

Il Tar ha ritenuto il ricorso “inammissibile, per difetto di interesse ad agire, in ragione della natura non provvedimentale e, quindi, non lesiva, del certificato di destinazione urbanistica, che ne esclude l’impugnabilità in via autonoma”.

”Secondo il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, infatti, il certificato di destinazione urbanistica (…) si configura quale “atto meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che da esso risultano: effetti che discendono, invece, da precedenti provvedimenti, i quali hanno determinato la situazione giuridica acclarata con il certificato. Se ne desume che tale atto non ha natura provvedimentale ed è sprovvisto di concreta lesività e, dunque, non è suscettibile di impugnazione” (Consiglio di Stato, IV, 4 febbraio 2014, n. 505)”.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata