Foggia, ancora arrivi: Kragl, Scaglia e Duhamel (FT)

Di:

Foggia. ANCORA arrivi per il Foggia in questo scoppiettante mercato di riparazione: ecco Luigi Scaglia, Oliver Kragl e Mathieu Duhamel, attaccante francese classe 1984.

Luigi Alberto Scaglia (Chiari, 23 novembre 1986) è un calciatore italiano, centrocampista del Foggia in prestito dal Parma. Nato come ala sinistra, può svolgere anche il ruolo di esterno sinistro, terzino o interno di centrocampo.

Oliver Kragl. Tedesco di Wolfsburg, Kragl è nato il 12 maggio del 1990 e ha cominciato la sua carriera tra i dilettanti tedeschi dell’Eintracht Braunshweigh. Il Foggia lo ha acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Crotone. Kragl a gennaio del 2016 era arrivato in Italia con il Frosinone dove ha collezionato 15 presenze in A e 29 in B. A giugno del 2017 è tornato in A con il Crotone dove ha giocato 5 gare.

Prima della conferenza stampa di presentazione di Kragl e Scaglia, il presidente del Foggia Lucio Fares si è collegato telefonicamente con Fedele Sannella, a Parigi con il direttore sportivo Luca Nember, annunciando l’acquisto di Mathieu Duhamel, attaccante francese classe 1984.

Mathieu Duhamel (Mont-Saint-Aignan, 12 luglio 1984) è un calciatore francese, attaccante del Foggia. È una punta centrale forte fisicamente. Freddo sotto porta, dal suo arrivo al Caen ha siglato ben 13 reti in 32 presenze. Nella stagione 2013-2014 realizza 3 marcature nelle prime quattro gare di campionato.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI