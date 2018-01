Daniela Marcone

Foggia. Sabato 20 Gennaio 2018, dalle ore 9,00 alle ore 11,00, presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “G.Marconi”, avverrà l’incontro degli studenti con Daniela Marcone, Vice Presidente Nazionale di Libera. L’incontro, moderato dalla Prof.ssa Marina d’Errico e preceduto dai saluti del Dirigente Scolastico Prof.ssa Piera Fattibene, sarà incentrato sulla testimonianza di Daniela Marcone cui seguiranno gli interventi degli studenti (in particolare delle classi 3D, 4E, 5E) che hanno svolto un percorso di riflessione sui racconti biografici inseriti nel libro “Non a caso” (casa ed. La Meridiana 2017). L’incontro costituisce una tappa del percorso di riflessione sui temi della legalità (iniziato lo scorso 15 dicembre con il Cineforum realizzato in collaborazione con la Scuola Media Bovio) che proseguirà anche oltre la giornata del 21 Marzo prossimo. Redazione StatoQuotidiano.it Foggia, Daniela Marcone incontra gli studenti ultima modifica: da

