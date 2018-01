Manfredonia. Gestione gas naturale alla Gasman. Front-office e fatturazione alla “Con Energia”

Di:

Manfredonia, 15 gennaio 2018. L’Amministrazione comunale rende noto che, a conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica, è stata affidata la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, nel territorio del Comune di Manfredonia, alla ditta Gasman S.C.p.A. di Manfredonia.

Nello specifico, il nuovo gestore Gasman S.C.p.A. svolgerà tutte le attività riguardanti la distribuzione e la misura di gas naturale, a mezzo delle rete cittadina, tra cui:

– allacciamenti di nuove utenze ed ampliamenti di rete;

– attivazione e disattivazione utenze;

– installazione nuovi misuratori;

– manutenzione e controlli sulla rete, sugli impianti e sui misuratori;

– accertamento della sicurezza degli impianti di utenza;

– lettura periodica dei misuratori;

– servizio di pronto intervento, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, per segnalazioni di guasti e fughe di gas mediante numero verde dedicato 800992731.

Quanto alle richieste di chiarimenti in ordine alla vendita del gas, pervenute all’Amministrazione dagli utenti del ‘Servizio gas’ del Comune di Manfredonia, si precisa che dal primo gennaio 2018 la Gasman S.C.p.A., come da essa stessa annunciato, non svolge più i servizi di front-office e di fatturazione per conto della società di vendita gas ‘Con Energia S.p.A.’ di Forlì.

Alla luce di quanto appena spiegato e come avvenuto finora, i cittadini/utenti del ‘Servizio gas’ del Comune di Manfredonia restano liberi di scegliere il proprio fornitore di gas tra le società di vendita presenti sul mercato, il cui elenco è consultabile sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (A.R.E.R.A.) al seguente link: https://www.autorita.energia.it/ModuliDinamiciPortale/reportistica/compilaRicerca.

Al proprio fornitore di gas, l’utente potrà inoltrare richieste di chiarimenti, informazioni, disdette, in ordine al rapporto contrattuale.

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia