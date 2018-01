San Severo. “Nuovo Commissariato”: delibera per titolo gratuito

Di:

San Severo, 15 gennaio 2018. La Giunta Comunale presieduta dal Sindaco avv. Francesco Miglio, con deliberazione n. 7 del 12 gennaio 2018, ha stabilito, per quanto di competenza e per i successivi adempimenti da parte del Consiglio Comunale, la concessione in favore del Ministero dell’Interno, in diritto di superficie, a titolo gratuito e per la durata di anni 99 (novantanove), dell’area di proprietà comunale sita in Via C. Terranova e riportata in catasto terreni al foglio di mappa n. 78 – p.lla n. 2097 per ha. 00.12.20 complessivi; p.lla n. 2098 per ha. 00.16.11 complessivi; p.lla n. 2157 per ha. 00.38.23 complessivi, per la costruzione della nuova sede del Commissariato P.S e del Distaccamento di Polizia Stradale da parte del Ministero dell’Interno.

“E’ una deliberazione di indirizzo adottata – dichiara il Sindaco Miglio – al fine di consentire un unico immobile da adibire a sede del Commissariato P.S e del Distaccamento di Polizia Stradale. Vogliamo anche esprimere e rinnovare il ringraziamento in favore delle Forze dell’Ordine per l’encomiabile attività che svolgono quotidianamente nel territorio ed in favore della Comunità locale. La realizzazione di un unico immobile da adibire a sede unica del Commissariato P.S e del Distaccamento di Polizia Stradale è da ritenersi strategica ed essenziale per il rafforzamento dell’azione a presidio e tutela della legalità nel territorio locale; obiettivo tra i più rilevanti del programma di mandato dell’Amministrazione Comunale. Come è noto, a seguito della recrudescenza di fenomeni di criminalità che negli ultimi anni hanno interessato il territorio della Capitanata e, tra questi, anche il nostro, l’Amministrazione Comunale ha profuso notevoli sforzi per sensibilizzare il Ministero dell’Interno al fine di un rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine nel territorio, nonché delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, impegnandosi, altresì, a mettere a disposizione un immobile quale sede da destinare ad uffici per i reparti delle Forze dell’Ordine da trasferire sul territorio locale. Dopo diversi appelli e contatti con il Ministero degli Interni, l’Amministrazione Comunale è riuscita ad ottenere l’importante risultato del rafforzamento del presidio delle Forze dell’Ordine in provincia di Foggia, mediante assegnazione di circa 190 unità aggiuntive, nonché l’istituzione, nel Comune di San Severo, di una sede stabile del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato”.

La Delibera adotta dalla G.C. si è resa necessaria a seguito di una nota della Prefettura di Foggia che ha avviato la procedura per la verifica dell’eventuale sussistenza dei presupposti delle condizioni di reciprocità/gratuità presso il Comune di San Severo e, per l’effetto, ha chiesto di far conoscere la disponibilità a concedere l’uso gratuito di immobili di proprietà idonei allo scopo.