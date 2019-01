Ancora un successo per la violinista sipontina H.E.R.

Di:

Non si ferma l’ascesa di H.E.R (Erma Pia Castriotta), la musicista sipontina doc che nel 2018 ha pubblicato un nuovo album shyntpop dal titolo ‘Violins and Wires’, lavoro fortemente voluto dal direttore artistico Eugenio Vicedomini.

L’album, inserito nel catalogo di music library Deneb Records (rientranti tra quelli Made in Italy FlipperMusic), è un perfetto connubio tra musica elettronica e violino e vede la collaborazione di numerosi talenti, tra cui Marcello Parrilli, Manel Cascone ed il manfredoniano Giovanni La Tosa.

“Parla di me, del mio annaspare nel caos con il mio violino tra ritmi frenetici e i vari ruoli che siamo costretti a vivere nel quotidiano… trovo che sia un tema universale quello del caos e dello stress che noi stiamo vivendo oggi per poterci permettere il lusso di continuare.. E’ comunque un messaggio di forza e di energia illimitata”, così H.E.R. parla del suo nuovo album.

Il successo per ‘Violins and Wires’ non si è fatto attendere: la track ‘Then’ dell’album fresco di uscita ha, infatti, vinto il contest ‘#FAIVOLARELATUAMUSICA’, indetto da Alitalia, in collaborazione con SIAE e Rockol.

Il brano ‘Then’ di H.E.R. potrà quindi essere ascoltato in fase di decollo ed atterraggio nei voli nazionali ed internazionali di Alitalia.

A cura di Libera Maria Ciociola,

Manfredonia 15 gennaio 2019