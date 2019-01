Comune Manfredonia, ok approvazione piano esecutivo di gestione provvisoria

Di:

Manfredonia, 15 gennaio 2019. ”GESTIONE PROVVISORIA EX ART.163 DEL TUEL E APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO”: con recente atto del Comune di Manfredonia, è stata autorizzata la gestione provvisoria ex articolo 163 del TUEL che si sostanzia nella possibilità di impegnare:

– solo spese correnti e eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro,

– mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”.

E’ stato assegnato, sino all’approvazione del nuovo PEG che conseguirà all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, il Piano Esecutivo di Gestione relativo all’esercizio 2019.

Sono state autorizzate elusivamente le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. Tali diciture dovranno essere espressamente dichiarate dai Responsabili dei procedimenti nelle determinazioni dirigenziali.

