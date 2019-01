Di:

Alcune informazioni sullo svolgimento della Giornata di Inizio del ministero pastorale di S. E. Rev.ma mons. Franco MOSCONE crs, arcivescovo, prevista a Manfredonia per sabato 26 gennaio 2019.

Programma con la specificazione dell’itinerario che l’Arcivescovo compirà dal momento della sua entrata in diocesi:

– Presso l’antica basilica di s. Maria di Siponto il nuovo Arcivescovo sarà accolto dal Capitolo della Cattedrale di Manfredonia, da quello della Concattedrale di Vieste e dal Sindaco di Manfredonia. Seguirà un momento riservato di preghiera dinanzi all’immagine della Vergine di Siponto. – Intorno alle 15,30, l’Arcivescovo giungerà a Manfredonia in piazza Marconi e quindi percorrerà a piedi corso Manfredi fino alla piazzetta antistante la chiesa parrocchiale del Carmine ove riceverà il saluto dei giovani dell’Arcidiocesi. Poi, raggiungerà il Palazzo di Città ove riceverà il saluto delle Autorità Civili e Militari del Territorio. – Alle 16,45 dalla chiesa di s. Domenico si snoderà la processione di vescovi, clero, autorità e popolo, verso la chiesa Cattedrale. – Alle 17,00 in Cattedrale, alla presenza del clero e delle autorità si svolgerà il rito di presa di possesso della cattedra episcopale dell’Arcidiocesi con la lettura della Bolla Pontificia di nomina di p. Franco MOSCONE crs ad Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-S.Giovanni Rotondo. – Seguirà la Concelebrazione eucaristica in piazza papa Giovanni XXIII.

Nei giorni successivi sono state programmate anche le seguenti Prime Visite alle seguenti Comunità del nostro Gargano:

Domenica 27 gennaio 2019 alla comunità di VIESTE

– Alle 16,30 l’Arcivescovo sarà accolto in piazza s. Maria delle Grazie dal Capitolo della Concattedrale, dal Clero e dalle Autorità e riceverà il saluto del Delegato “ad omnia” per il Vicariato di Vieste e del Sindaco di Vieste. Quindi si snoderà un corteo che accompagnerà l’Arcivescovo in Concattedrale, ove alle 17,00 circa, ci sarà la concelebrazione eucaristica.

Sabato 2 febbraio 2019 alla comunità di S. GIOVANNI ROTONDO

– A partire dalle ore 10,00 l’Arcivescovo visiterà l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza ove riceverà i saluti del Direttore generale dell’Opera di s. Pio, del Segretario generale dei Gruppi di Preghiera e dei dipendenti dell’Opera. – Alle 16,45, l’Arcivescovo sarà accolto in piazza P. Pio da clero, autorità, consacrati e riceverà i saluti del Delegato per la Vicaria Foranea e del Sindaco di S. Giovanni Rotondo. – Alle 17,15, l’Arcivescovo sosterà in preghiera nella chiesa matrice s. Leonardo abate, dinanzi alla statua del s. patrono, s. Giovanni Battista. – Alle 18,00, nel santuario s. Maria delle Grazie ci sarà la Concelebrazione eucaristica.

Domenica 3 febbraio 2019: Basilica-Santuario “s. Michele Arcangelo” – Comunità di MONTE SANT’ANGELO

– Alle 10,30, l’Arcivescovo presiederà la concelebrazione eucaristica nella basilica santuario di s. Michele arcangelo.

dr Alberto Cavallini Direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali

Manfredonia, 15 gennaio 2019