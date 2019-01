Di:

Foggia, 15 gennaio 2018. «Quota 100 si, ma attenzione a calcoli e numeri per accertare la reale possibilità di accesso, evitando errori e raggiri». Il monito viene dall’Inas e dalla Cisl, dopo che la ‘Legge di Stabilità’ ha confermato la possibilità di accedere alla pensione con la ‘Quota 100’, sommando ai 62 anni di età i 38 di versamenti contributivi. «E’ di fondamentale importanza valutare con attenzione tuti gli aspetti del proprio percorso lavorativo e previdenziale per comprendere quale possa essere la scelta migliore da effettuare – evidenzia Donato Di Lella, Direttore dell’Inas di Foggia – Per questo crediamo che il metodo migliore, più efficace e più sicuro, che noi adottiamo, sia quello di confezionare uno studio personalizzato della posizione contributiva, per verificare ed accertare la soluzione pensionistica più conveniente ed inoltrare una corretta domanda di pensione».

In questi giorni moltissimi cittadini si stanno rivolgendo agli uffici del patronato Cisl per capire se possono accedere alla pensione con i nuovi meccanismi. «Credo che mai come in casi come questi bisogna garantire rigore e massima disponibilità, sia ai nostri iscritti, sia a quanti hanno difficoltà a comprendere se potranno beneficiare della ‘Quota 100’ – aggiunge Carla Costantino, Segretario Generale della Cisl di Foggia – Ritengo che affidarsi al patronato Inas sia una scelta opportuna e di massima garanzia».