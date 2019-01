Reddito di cittadinanza: meglio o peggio del Rei?

Di:

Da sussidio “universale”, che avrebbe dovuto riguardare la totalità dei cittadini con reddito sotto i 780 euro mensili, a beneficio per pochi, sottoposto a numerose condizioni: è questa la “fotografia” del reddito di cittadinanza, in base a quanto emerge dalla normativa in materia.

Nell’ultima bozza del decreto-legge su reddito e cittadinanza e pensioni, difatti, sono elencati parecchi requisiti da rispettare ed adempimenti da effettuare, sia per ottenere il reddito di cittadinanza che per mantenerlo.

