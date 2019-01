Torna a Manfredonia “Schiaccianoci Swing” di Bottega degli Apocrifi

Continua “Favolosamente Vera”, la rassegna teatrale dedicata alle nuove generazioni. Domenica 20 gennaio ore 18.00 – Teatro comunale “L. Dalla”, Manfredonia.

Ci sono quelle domande che ti porti dietro da sempre. Come marcia un esercito di topi? Come si entra in un mondo magico? Come se ne esce? Come faccio a sapere quando un sogno è davvero finito? A queste domande proveremo a rispondere insieme con la musica, grazie a “Schiaccianoci Swing.

Un concerto teatrale per grandi e piccoli in programma domenica 20 gennaio alle ore 18.00 al teatro comunale “L. Dalla” di Manfredonia all’interno di “Favolosamente Vera”, la rassegna teatrale di Bottega degli Apocrifi sostenuta dall’Azienda SILAC e dedicata alle nuove generazioni.

Bottega degli Apocrifi racconta lo “Schiaccianoci” di Pëtr Il’ič Čajkovskij unendo generi, linguaggi, musiche e partiture musicali.

Uno Schiaccianoci tra la musica, il sogno, a volte incubo altre ricco di desideri. Uno Schiaccianoci che attraverso la musica e la capacità dei musicisti/attori racconta la famosa storia in una chiave tutta contemporanea.

La fiaba di Hoffmann “Schiaccianoci e il re dei topi”, fortemente incentrata sull’impossibilità di distinguere in modo netto tra sogno e realtà, si trasforma in un’opera musicale dedicata ai più piccoli e viene custodita da musicisti/giocattolo capaci di credere ai sogni fino a farli diventare veri.

Un gioco musicale che nasce fondendo i generi, rileggendo in chiave swing i brani più famosi del balletto lo “Schiaccianoci” di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, dondolando tra il jazz e il blues, saltellando dallo stile classico al bluegrass, dallo swing alla musica folk, dal valzer alle improvvisazioni.

«Questo spettacolo è nato dalla scommessa di avvicinare il pubblico dei più piccoli alla musica, rendendola non sottofondo musicale, ma strumento del racconto al pari delle parole. La scommessa è stata vinta: lo testimonia il fatto che oggi Schiaccianoci conta oltre 60 repliche in tutta Italia, durante le quali ha incontrato quasi 20.000 spettatori di ogni età, ed è sempre bello riportarlo a casa nel teatro in cui è nato», affermano Cosimo Severo e Fabio Trimigno, rispettivamente regista e responsabile musicale di Bottega degli Apocrifi.

Regia e disegno luci Cosimo Severo, arrangiamento musicale da Tchaikovsky e musiche originali Fabio Trimigno, interpreti e collaborazione alle musiche originali Alessandra Ardito, Celestino Telera, Fabio Trimigno e Michele Telera, sguardo drammaturgico Stefania Marrone, videoproiezioni e tecnico di scena Luca Pompilio.

“Favolosamente vera” è inserita all’interno del progetto Teatri del Gargano, sostenuto dalla Regione Puglia tramite L’Avviso a presentare iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche – FSC Fondo di Sviluppo e coesione 2014/2020 – Patto per la Puglia.

(Spettacolo consigliato per bambini dai 5 anni in su. Durata: 55 minuti).

Biglietto unico € 5,00.

Info e prenotazioni: Bottega degli Apocrifi, Teatro Comunale “Lucio Dalla” (via della Croce), Manfredonia

tel. 0884.532829 – cell. 335.244843.

#FavolosamenteVera #BottegadegliApocrifi #SchiaccianociSwing

https://www.bottegadegliapocrifi.it/