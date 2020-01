Alberghiero. Ragazzi corso accoglienza turistica di Manfredonia “Noi, parte lesa…”

Manfredonia, 15 gennaio 2020. Resoconto della situazione attuale dell’irezione di StatoQuotidiano.it

“Gentile Direttore di StatoQuotidiano, sono ormai 5 anni che esiste quest’Istituto e questa realtà, non ancora cambiata, i ragazzi che quest’anno devono diplomarsi non hanno visto ancora tagliare il nastro dei laboratori di sala e cucina, perché manca ancora il visto dei Vigili del Fuoco; anche dopo gli incontri con l’Onorevole Tasso non si è giunti a conclusione di questa tiritera che è diventata un’epopea storica. I ragazzi di Accoglienza turistica, che quest’anno si diplomeranno senza aver visto l’ombra di un laboratorio, perché dopo averli realizzati a metà, in quanto è stato creato solamente il front office, senza il back office, inoltre, nella medesima aula non è possibile l’allestimento di nessun tipo di laboratorio per via di un’infiltrazione d’acqua.

Ma la cosa più eclatante, che deve fare notizia è: quando stavamo per avviarci con l’aula di informatica, in quanto pratica integrante per l’indirizzo di ricevimento, ci siamo visti portare via i computer da dei ladri ignoti, lasciandoci privi di esercitare la nostra professione e preparazione.

Con questa missiva, a nome di tutte le rappresentanze della suddetta scuola, sperando che gli organi competenti si interessino in maniera consapevole del nostro far bisogno e che al più presto si possa risolvere l’annosa faccenda che va avanti ormai dall’inizio della fondazione della scuola.

In attesa di un sollecito riscontro da parte degli enti preposti nella fattispecie della Provincia; noi del settore di accoglienza turistica, ci firmiamo come parte lesa di tutto l’iter burocratico”, terminano i ragazzi nella nota inviata a StatoQuotidiano.it.