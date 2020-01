Calcio: Vigor Bitritto-Manfredonia, Giudice soprassiede ad ogni decisione

Gara del 12/01/2020 Vigor Bitritto-Manfredonia: preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società Ssd Manfredonia Calcio 1932 si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

DIRIGENTI

Mancini (Canosa), De Gennaro (Don Uva): inibizione fino al 23 gennaio 2020.

Grieco (Norba Conversano), Matera (Real Siti): ammonizione.

MASSAGGIATORI

Menga (Real Siti): ammonizione.

ALLENATORI

Carlucci (Borgorosso Molfetta): squalifica fino al 23 gennaio 2020.

Perrone (Sporting Apricena): ammonizione con diffida.

Agnelli (Manfredonia), D’Alena (Castellaneta): ammonizione,

CALCIATORI ESPULSI

Ieva (Canosa), Visconti (Vigor Bitritto): squalifica per due gare.

Pignatale (Ginosa): squalifica per una gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

Loseto G. (Vigor Bitritto): squalifica per due gare.

D’Ambrosio (Grottaglie), Landolfi (Canosa), Buttiglione (Castellaneta), Roberto (Manfredonia), Loseto (Noicattaro), Gentile (Rutiglianese), Marcellino (United Sly), Triozzi (Vigor Bitritto): squalifica per una gara per recidiva in ammonizione.

