Carenza di medici. ASL Foggia “Necessario intervento straordinario riprogrammazione”

“Questa direzione generale, dal suo insediamento ad oggi, ha attivato, sia a tempo indeterminato che determinato, cosa che non era mai stata fatta prima d’ora e che forse avrebbe potuto ridurre le criticità ed evitare un fenomeno che in questi ultimi dieci anni ha visto i nostri medici stabilizzarsi addirittura presso ASL di altre regioni”. Così il Direttore Generale della ASL Foggia, in riferimento all’annosa carenza di personale medico che interessa, in particolar modo, le discipline di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, Pediatria, Ortopedia, Anestesia, Psichiatria, Ostetricia e Ginecologia.

Nonostante le innumerevoli procedure concorsuali, non si è riusciti a colmare il fabbisogno previsto nella dotazione organica.

Permane una grave carenza di personale medico soprattutto nelle discipline già citate, cosa che ha recentemente determinato la temporanea chiusura del reparto di Pediatria di San Severo. Qualora non si dovessero assumere, con urgenza, importanti provvedimenti a contrasto di questo increscioso fenomeno, l’episodio sarà destinato a ripetersi anche per altre discipline. Evento che nessuno si augura.

Tutto questo ha generato e genera clamore mediatico: dopo quello che ha riguardato la temporanea chiusura di Pediatria a San Severo, l’ultimo, in data 10/01/2020, ha interessato l’ospedale di Cerignola per la carenza di ortopedici e Medici di Medicina Trasfusionale.

In alcuni casi si tratta di preoccupazioni, più che condivise dalla Direzione Generale, in altri si aggiungono le strumentalizzazioni che, a vario titolo, alcuni utilizzano per paventare chiusure che né la Regione Puglia, né la ASL di Foggia intendono attuare. Anzi, in occasione dell’approvazione dell’ultimo piano di riordino della rete ospedaliera, la Direzione Generale ha negoziato con la Regione il numero di posti letto per la ASL di Foggia, ottenendo un aumento da 512 a 600.

“Abbiamo più volte spiegato – continua Piazzolla – che non vi è nessuna disattenzione da parte dell’Azienda e di tutti i collaboratori rispetto a questa seria criticità e che, viceversa, le nostre strutture non fanno altro che avviare procedure e concluderle con esito negativo. In alcuni casi i concorsi a tempo indeterminato sono andati addirittura deserti. Alla difficoltà di reclutamento, inoltre, si aggiunge la difficoltà di trattenere il personale assunto nelle strutture aziendali”.

In molti si dimettono, infatti, entro un anno dall’assunzione in quanto partecipano ad altri concorsi banditi da Aziende Sanitarie più vicine al loro luogo di residenza, oppure perchè scelgono strutture ospedaliere più vicine alle loro aspettative.

Questa situazione, divenuta insostenibile, rischia, peraltro, di compromettere, sia pure involontariamente, i rapporti tra le Direzioni Generali, in quanto produce un continuo flusso di medici da una ASL all’altra scoprendo dall’oggi al domani strutture già a rischio di chiusura.

Si manifesta, pertanto, sempre più frequentemente l’emergenza di assicurare l’assistenza medica specialistica, in particolar modo nei reparti di degenza ospedalieri.

Per fronteggiare l’emergenza, spesse volte, la Direzione è stata costretta a sospendere l’attività di ricovero ordinario, in quanto il numero dei medici in servizio non garantiva la copertura dei turni h24, nemmeno con la reperibilità.

A questo si aggiunge la grossa criticità dei Pronto Soccorso che si sta fronteggiando con l’utilizzo di medici del Servizio 118 e con l’istituzione di ambulatori per codici bianchi, gestiti da Medici di Continuità Assistenziale.

“Noi continueremo – conclude ribadendo il Direttore Generale – a percorrere tutte le traiettorie per reclutare e cercare di trattenere, per quanto è nelle nostre possibilità, i medici specialisti. Contestualmente, però, chiediamo un intervento straordinario ed urgente di riprogrammazione delle borse di specialità, in particolare nelle discipline in cui è maggiore la difficoltà di reclutamento. Solo in questo modo sarà possibile inserire nuove forze nelle piante organiche di ASL e Aziende Ospedaliere. Altrimenti ci ritroveremo, a breve, a dover affrontare le stesse criticità per altre strutture che assicurano la salute dei nostri cittadini, come i Pronto Soccorso, le Ortopedie e le Anestesie”.

Si allega una tabella esplicativa delle procedure bandite negli ultimi due anni:

Disciplina Procedura Scadenza bando N. posti N. Domande Pervenute Stato/N. Assunti MCAU Mobilità 17.03.2018 5 1 1 Concorso 10.05.2018 5 27 Concorso andato deserto Concorso 14.10.2019 Aperto anche agli specializzandi 26 16 In attesa del componente di nomina regionale Pediatria Concorso 10.05.2018 6 Annullato per nuovo bando con incremento posti Scorrimento graduatoria OORR 05.09.2018 2 Successivamente tutti dimissionari Concorso 27.05.2019 Aperto anche agli specializzandi 11 19 3 Tutti originari delle provincie Bari e BAT, hanno scelto Cerignola dove vi era disponibilità di posti vacanti. Di questi n. 1 pediatra è in aspettativa obbligatoria (parto plurigemellare); gli altri 2 prenderanno servizio il 15.01.2020 Manifestazione d’interesse per 3 mesi 06.01.2020 Nessuna Procedura costantemente ripetuta Ortopedia Mobilità 17.03.2018 5 1 1 Concorso 10.05.2018 5 22 1 (ha accettato) Si è dimesso in data 15.07.2019 per prendere servizio presso IRCCS Casa Sollievo Sofferenza Concorso 14.10.2019 Aperto anche agli specializzandi 11 9 In attesa del componente di nomina regionale Avviso 29.11.2019 5 Il 14.01.2020 si riunisce la commissione per valutazione titoli Anestesia e Rianimazione Mobilità 17.03.2018 8 1 Unico a presentare domanda che rinuncia Concorso 10.05.2018 8 37 6 a T.I. Comunque tutti già alle dipendenze dell’Azienda a tempo determinato Concorso 14.10.2019 Aperto anche agli specializzandi 10 31 In attesa del componente di nomina regionale Avviso 29.11.2019 3 In attesa di costituzione commissione Psichiatria Concorso 10.05.2018 4 Annullato per nuovo bando con incremento posti Avviso 23.03.2019 10 4 assunti e successivamente tutti dimissionari Manifestazione d’interesse per 3 mesi 31.10.2019 3 3 Avviso 29.11.2019 10 In attesa di ammissione candidati e costituzione commissione Concorso In attesa di pubblicazione su GU. Aperto anche agli specializzandi 9 Radiodiagnostica Mobilità 17.03.2018 3 1 Rinunciatario Concorso 10.05.2018 3 61 7 Di cui 2 senologhe Avviso 29.11.2019 17 Concluso. In attesa di pubblicazione graduatoria finale Ostetricia e ginecologia Mobilità 17.03.2018 6 2 2 Concorso 10.05.2018 6 48 Annullato per modifica MEF del fabbisogno personale, ribandito per n. 4 posti Scorrimento graduatoria OORR Foggia 30.09.2018 3 Avviso 06.12.2018 30 2 Concorso In attesa di pubblicazione su GU. Aperto anche agli specializzandi 4

