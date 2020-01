Elezione Camera di Commercio Foggia, d’Errico a Gelsomino “Complimenti”

“Rivolgo le più fervide congratulazioni all’illustre concittadino, eletto all’unanimità

La sua elezione, nel solco della continuità programmatica rispetto a ciò che è stato avviato dal suo predecessore Fabio Porreca – che ringraziamo per quanto fatto con spirito di servizio per il tessuto economico di Capitanata in anni così bui e difficili nel quadro nazionale ed internazionale -, segna un rinnovato clima di fiducia e condivisione tra gli stakeholders del sistema delle imprese, un ottimo segnale per supportare una fase di rilancio di tutta la Capitanata.

Inoltre, in qualità di Presidente di Gruppo di Azione Locale, mi fa enormemente piacere che tra i punti programmatici principali il Presidente Gelsomino abbia inserito l’istituzione di un tavolo tematico a noi dedicato, in un momento così delicato e cruciale per i fondi europei ed il conseguente impiego dei finanziamenti a beneficio dell’economia locale. Buon lavoro lavoro Presidente Gelsomino”.

Michele d’Errico

Presidente CdA Gal DaunOfantino