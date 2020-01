Emiliano a Foggia “Il 10 gennaio una data che resterà nella storia della Puglia”

Il 10 gennaio 2020 è una data destinata a rimanere nella storia della Puglia e dell’Italia, non solo per le immagini e gli articoli di stampa che hanno raccontato la straordinaria partecipazione a Foggia di 20mila persone, ma soprattutto per la spinta al cambiamento, per quella energia vitale che ha alimentato ogni singolo partecipante, lì in prima linea, per un’antimafia che non delega, ma che si impegna in prima persona e ci mette la faccia contrapponendosi alla cultura del terrore e dell’omertà che, invece, pretenderebbe di accrescere in questo territorio. “Non possiamo lasciare la responsabilità solo sulle spalle della magistratura e delle forze di polizia, perché c’è una responsabilità di noi cittadini. Non c’è futuro se non uniamo le nostre forze”, ha detto Don Ciotti nel suo intervento”.

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano comunica di voler dare seguito al percorso di istituzioni e società civile di contrasto alla criminalità organizzata, culminato lo scorso 10 gennaio nella manifestazione promossa dall’associazione Libera.

emiliano a foggia (ph enzo maizzi, 15.01.2020)

Per condividere un percorso partecipato di interventi per il rafforzamento della responsabilità sociale in materia di prevenzione della criminalità, il presidente Emiliano ha convocato stamani un incontro aperto con istituzioni e partenariato nella sede della Provincia.

“La Regione Puglia – dichiara Emiliano – impegnata nella lotta non repressiva alla criminalità organizzata e mafiosa, promuove e finanzia interventi di educazione alla responsabilità sociale per contrastare disparità sociali e omertà, in cui più facilmente proliferano gli interessi delle mafie. L’efficacia delle politiche di contrasto non repressivo all’illegalità e alla corruzione, dipendono da strumenti capaci di attivare e potenziare lo sviluppo degli anticorpi sociali in ogni cittadino”.