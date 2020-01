Foggia. Il memoriale 2020 per ricordare Padre Antonio Silvestri

Venerdì prossimo, 17 gennaio 2020, ricorrerà il 247° anniversario della nascita di padre Antonio Silvestri, il sacerdote foggiano morto in odore di santità, per la cui canonizzazione lavora un Comitato costituito presso la Confraternita di Sant’Eligio.

Come negli anni passati, l’anniversario verrà commemorato con un Memoriale, il cui programma di iniziative si concluderà domenica 26 gennaio, con una Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo di Foggia, mons. Vincenzo Pelvi. La funzione si svolgerà nella chiesa di Sant’Eligio, alle ore 10.00.

È il 1773, alle prime ore del mattino del 17 gennaio, quando il Progetto Divino su Foggia prendeva corpo: venne al mondo il piccolo Antonio Silvestri, figlio di Paola Russo e di Michele Silvestri. È un piccolo, vivacissimo ragazzo, amico di tutti, simpatico, ridanciano, mai irascibile, sempre disponibile. Egli gioca e poi si reca in chiesa, ora in quella di Sant’Agostino ed ora in quella di S. Giovanni di Dio in Via Arpi, per rendersi utile, ma soprattutto perché sente un’attrazione che nasce, inconsapevolmente, dal suo piccolo cuore, ancora ignaro del suo grande destino: colui che avrebbe sfidato l’impossibile.

Nella chiesa dell’Annunziata riceve il sacramento della Confermazione dal Vescovo di Foggia Mons. Onorati. Ed è in tale chiesa che Antonio Silvestri svolge il suo periodo di noviziato, in preparazione della sua consacrazione a Sacerdote di Dio avvenuta quando aveva soltanto 24 anni. Già custode della chiesa di S. Agostino, si trasferì nella chiesa di Santa Maria di Loreto, chiesa in cui era, ed è, presente la Confraternita di S. Eligio.

Ed è qui, in questa piccola chiesa che quel piccolo vivace ragazzino sconvolge le coscienze supine e le trasforma in anime vive e consapevoli del loro destino. Il pio sacerdote si è subito gettato ad affrontare situazioni economiche e politiche assai complesse.

Il clero è sottomesso allo stato laico, le Diocesi sono ridotte, i Vescovi e Parroci vengono considerati come normali impiegati pubblici. A Foggia sono stati chiusi il Convento di S. Antonio, quello degli Scolopi e quello dei Padri di San Giovanni di Dio: non è stato risparmiato nemmeno quello dei Cappuccini.

Sono rimasti i Frati Minori di Gesù e Maria e il Convento degli Alcantarini della Chiesa di San Pasquale. Ed è proprio in questo contesto sociale, economico e politico , in cui la popolazione più emarginata invoca aiuto e soccorso, che il sacerdote Antonio Silvestri si rimbocca le maniche e, dimentico dei privilegi che la Chiesa terrena poteva offrirgli, nonostante l’accanita persecuzione, che egli spalanca le porte di quella modesta casa paterna in Via Arpi, ed organizza , in modo assai decoroso, un Ospedaletto, che ospiterà tutte quelle povere donne anziane e malate offrendo loro cure mediche e conforto spirituale. Ma le necessità di soccorso aumentano continuamente. C’è bisogno di altro spazio. E il buon Silvestri prende in fitto due pianterreni. L’opera di carità di questo indefesso sacerdote cresce a dismisura, ed egli se ne bea lodando Dio.

Ma non basta. Egli sogna la realizzazione di un CONSERVATORIO, luogo in cui ospitare fanciulle votate al servizio di Dio. Ed istituisce l’ordine delle Suore Oblate della Vergine del Buon Consiglio. Ed è proprio attaccato alla chiesa di S. Eligio, su terreno donato dal Marchese Caggese che sorge il suo Conservatorio.

Un edificio che è un autentico scrigno di memoria, che ha visto durante i secoli grandi opere di lavoro, di preghiere, di solidarietà cristiana, di accoglienza, e che sta diventando fatiscente: i soffitti sono crollati a lode dell’abbandono e l’indifferenza, di chi dovrebbe intervenire..

Il Perifano, personaggio vissuto in quegli anni, ci tiene a precisare che: “Don Antonio avrebbe potuto santificare la sua vita con l’esercizio dei propri doveri sacerdotali, ma quel gettarsi pieno di amore del prossimo in mezzo al Prossimo più abbietto, più misero, più obliato, egli è opera di anima tutta elevata nel Signore che è Signore di misericordia.”A noi, che ne abbiamo ammirato i suoi capolavori di eroica carità, non rimane che sperare nel perdono del Silvestri per la nostra incuria, e confidare, nonostante tutto, nella realizzazione di quel Progetto Divino di quando Dio ha guardato a Foggia ed ha posato il Suo Spirito su Antonio Silvestri, straordinario sacerdote, figlio di Foggia, figlio della Chiesa, eroe della carità, che alla sua scomparsa la popolazione acclamò “SANTO SUBITO”.