Il foggiano Renato Raimo: “Lavorare con la Guaccero è stimolante, è pugliese come me”

E proprio Renato Raimo ha voluto con sé in questa nuova edizione del programma pomeridiano di Rai2 da lei condotto.

E proprio Renato Raimo ha parlato di Bianca Guaccero e Detto Fatto in un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TeleSette, in cui ha rivelato: “Lavorare con Bianca è molto stimolante perchè è un treno, una forza vitale. E’ facile essere complici perchè ti trascina nel suo modo di fare semplice e diretto”.

“Peraltro è pugliese come me: anche se vivo in Toscana da quarant’anni, sono originario di Foggia” ha poi precisato.

Attore eclettico, Raimo è nato a San Severo il 5 maggio 1963, si muove con disinvoltura tra teatro, serie tv, cinema e spot di brands nazionali e internazionali.

Ha interpretato vari ruoli in diverse fiction Rai: Carabinieri, Don Matteo, Un Posto al Sole, Medicina Generale, Ho sposato uno sbirro, a Che Dio ci aiuti, Commissario Manara. Grande successo di popolarità gli arriva interpretando il personaggio di Mauro Zanasi nella serie televisiva Cento Vetrine dal 2011al 2016.

Fonte: lanostratv.it

Fonte immagine: Fitoterapiadottorraimo.it