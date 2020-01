Manfredonia. “Nettuno”: revoca domiciliari per Maresciallo. Legale “Non avevano motivo di sussistere”

,15 gennaio 2020. OPERAZIONE ““: con recente provvedimento, il TdL di Bari ha disposto la revoca degli arresti domiciliari per Luigi Maiolo, 41enne di Manfredonia, Maresciallo della Capitaneria di Porto coinvolto nelle indagini della Procura foggiana (vedi focus).

Per l’uomo, difeso dagli avvocati Francesco Santangelo e Annachiara Datti, è stato ritenuto che non ci fossero più le esigenze cautelari. “Questo perchè – spiega a StatoQuotidiano l’avvocato Santangelo – i reati ipotizzati dalla Procura, se commessi, fanno riferimento all’esercizio delle proprie funzioni. Da qui, la misura indicata non ha alcun motivo di sussistere”.

Focus indagine – inquirenti

Si ricorda come gli interrogatori di garanzia interessanti i 4 militari in in servizio presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia e uffici dipendenti, coinvolti, con altri 23 indagati, nell’operazione “Nettuno” del Nucleo Speciale di Intervento del Corpo delle Capitanerie di Porto, si sono svolti nel dicembre 2019 dinanzi al G.i.p. Armando dello Iacovo.

Come riportato, si fa riferimento a un’attività di indagine diretta e coordinata dalla Procura di Foggia (Sostituti procuratori Ileana Ramundo e Marco Gambardella), con esecuzione di 4 provvedimenti cautelari, di cui 2 relativi agli arresti domiciliari (per Sassanelli Michele classe 1974 nativo di Bari, e Maiolo Luigi, classe 1978 nativo di Manfredonia), e 2 sospensioni dai pubblici uffici per 12 mesi (per D.A., classe 1970 di Monte Sant’Angelo e N.C., residente a Manfredonia, classe 1984).

In precedenza altra revoca degli arresti domiciliari

Come reso noto il 07 gennaio 2020, il TdL di Bari – con provvedimento di scarcerazione emesso all’esito dell’udienza del 3 gennaio 2020 -, aveva accolto anche la richiesta di riesame presentata dagli avvocati Nazareno Scalzo e Carmela Caputo di Cerignola, difensori di fiducia del Maresciallo Sassanelli Michele, anch’egli in servizio presso la C.P. di Manfredonia ed arrestato lo scorso 13 dicembre 2019 per presunti reati di falso.

Anche in questo caso, i motivi di riesame e le argomentazioni difensive degli avvocati Nazareno Scalzo e Carmela Caputo difensori dell’indagato, erano state ritenute “meritevoli di accoglimento dal Tribunale della Libertà di Bari” che aveva disposto “l’immediata scarcerazione del maresciallo tornato libero con applicazione della misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici per la durata di 12 mesi”.

Ricorso Procura contro disposizioni Gip. Avvocato Santangelo “Improbabile a questo punto l’accoglimento”

Come già riportato, il gip dello Iacovo aveva accolto solo parzialmente le richieste dei pm Gambardella e Ramundo che avevano chiesto – per 17 indagati – due misure cautelari relative alla detenzione in carcere, sette agli arresti domiciliari, sette interdizioni dai pubblici uffici per un anno e un obbligo di dimora. In tal senso, la Procura di Foggia ha presentato ricorso contro il rigetto delle richieste presentate dai sostituti procuratori.

Le indagini sono durate sei mesi, essendo partite nello scorso giugno 2019.

“Considerando la revoca dei domiciliari per i 2 Marescialli interessati dalla misura indicata – spiega e conclude a StatoQuotidiano l’Avvocato Santangelo – non ritengo, a questo punto, che ci sarà ulteriore spazio per l’accoglimento del ricorso dei sostituti procuratori”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it