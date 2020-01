Manfredonia. “Niente semilibertà e affidamento ai servizi sociali per Pietro La Torre”

. ”Come ribadito più volte, alla Corte di cassazione restano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (..)”.

Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione (Presidente Adriano Iasillo) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Pietro La Torre, Manfredonia 29/08/1982, “contro un’ordinanza del marzo 2019 del Tribunale di Sorveglianza di Bari che aveva rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà presentate dall’uomo, condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di riciclaggio commesso nel 2001, dichiarando inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare“.

Come da atti, “Il Tribunale dava atto che La Torre aveva numerosi precedenti penali ed era stato ammesso a misure alternative alla detenzione, l’ultima delle quali conclusasi positivamente nel 2016. Tuttavia, subito dopo la cessazione di tale misura, La Torre era stato coinvolto in un blitz delle Forze dell’Ordine (*”Ariete”,ndr ) per reati molto gravi per i quali era in corso il dibattimento nei confronti suoi e di elementi di spicco della criminalità organizzata di Manfredonia. Risultavano, inoltre, frequentazioni con esponenti della criminalità“.

” L’UEPE aveva evidenziato che l’attività lavorativa che il condannato aveva indicato sarebbe stata espletata in luoghi diversi e lontani, che avrebbero reso impossibile i controlli; inoltre, aveva evidenziato atteggiamenti omertosi e poco chiari sulle vicende processuali da parte del condannato, esprimendo parere contrario alla misura dell’affidamento”.

“Secondo il Tribunale, non era possibile concedere nemmeno la semilibertà, non avendo La Torre iniziato ad espiare la pena e risultando necessario un congruo periodo di osservazione e trattamento rieducativo inframurario per verificare la effettiva volontà di reinserimento del condannato”.

“Nel ricorso in Cassazione, il difensore di Pietro La Torre aveva dedotto, in un primo motivo, violazione di legge per mancanza di motivazione con riferimento alla mancata valutazione dell’istanza di rinvio per motivi di salute trasmessa dal difensore con posta elettronica certificata.

Il difensore non aveva presenziato all’udienza in quanto certo che il rinvio sarebbe stato concesso.

Inoltre, il Tribunale di Sorveglianza si era surrogato al Tribunale di Foggia nel ritenere esistente una presunzione di pericolosità del soggetto nonostante il dibattimento sia ancora in corso e l’imputato fosse stato scarcerato per mancanza di pericolosità”.

“In un secondo motivo il ricorrente aveva dedotto vizio di motivazione”.

“Richiamando il contenuto della relazione dell’assistente sociale, il ricorrente lamenta la mancata considerazione dell’attività di volontariato da parte del Tribunale di sorveglianza, la mancata commissione di reati negli anni successivi all’esito positivo del precedente affidamento in prova, la medesima situazionefamiliare, l’omessa valutazione della personalità del condannato, la risalenza nel tempo del reato, la frequentazione di pregiudicati limitata al cognato”.

Il P.g., d.ssa Roberta Barberini, nella requisitoria scritta aveva concluso per il rigetto del ricorso. Richiesta accolta dalla Cassazione.

