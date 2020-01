Manfredonia. Sì, ancora. “Pista ciclabile, aree attrezzate in area treno tram”: ok progetto definitivo

con recente determina del Comune di Manfredonia, è stato approvato il progetto definitivo aggiornato, redatto dall’’ing. Matteo Trotta, relativo ai seguenti interventi:

a. Realizzazione di pista ciclabile in sede propria che partendo dall’incrocio di viale dei Pini con viale degli Eucalipti in Siponto, raggiunge la SP 141 delle Saline e la S.P. 59, collegando il sistema degli itinerari ciclabili già realizzato con l’itinerario N. 6 VIA ADRIATICA;

b. Zona a velocità limitata ottenuta tramite posizionamento di segnaletica verticale ed orizzontale come prevista dal Codice della Strada e segnaletica verticale dedicata ai ciclisti secondo le indicazioni riportate nel progetto CYRONMED, approvato con delibera di Giunta del 9 settembre 2008, n. 1585, pubblicata su BURP n. 157 del 7 ottobre 2008; segnali di indicazione e bacheche illustrative da Via Dante Alighieri, Viale Miramare, lungo Mare N. Sauro e etc.

c. Realizzazione di area attrezzata per la sosta delle biciclette nei pressi della stazione del TRENOTRAM.

Il tutto per una spesa complessiva di € 638.897,82.

Come dall’atto, si tratta di un bando “interamente finanziato con fondi Regionali”.

ATTO ALLEGATO (2019_1642_Det)